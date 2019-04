കൊച്ചി: തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിച്ച ആദ്യത്തെ വിമാനവാഹിനി കപ്പല്‍ വിക്രാന്ത് 2021 ല്‍ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാകും. നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറല്‍ സുനില്‍ ലാംബയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌യാര്‍ഡ് ലിമിറ്റഡില്‍ വിക്രാന്തിന്റെ അവസാനവട്ട ജോലികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിനു മുമ്പുള്ള പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ വര്‍ഷം തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നും നാവികസേനാ മേധാവി അറിയിച്ചു.

നാവികസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വിമാനവാഹിനി കപ്പലാണ് വിക്രാന്ത്. കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌യാര്‍ഡില്‍ ഇതിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും നാവികസേനാ മേധാവി അറിയിച്ചു. മസഗോണ്‍ ഡോക് ഷിപ്പ്‌യാര്‍ഡില് ഇംഫാല്‍ യുദ്ധക്കപ്പല്‍ പുറത്തിറക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1944 ല്‍ രണ്ടാം ലോകയുദ്ധകാലത്ത് ജപ്പാന്‍ സൈന്യം കടന്നുകയറാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ പൊരുതി പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഓര്‍മയ്ക്കാണ് യുദ്ധക്കപ്പലിന് ഇംഫാല്‍ എന്ന് പേരിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിലെ സേനയുടെ കരുത്തില്‍ സംതൃപ്തനാണെന്നും കൂടുതല്‍ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും അന്തര്‍വാഹിനികളും ഉടന്‍ സേനയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ദീര്‍ഘദര്‍ശികളായ നേതാക്കളുടെ കീഴില്‍ നാവികസേന ആയുധങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ എന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്നും അവ നിര്‍മിക്കുന്നവര്‍ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്‍ന്നുവെന്നും സുനില്‍ ലാംബ പറഞ്ഞു.

cONTENT hIGHLIGHTS: India's first indigenous aircraft carrier, Vikrant, will be delivered to Navy by 2021