ന്യൂഡല്‍ഹി: അസമിലെ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്‌ട്രേഷന്റെ അന്തിമ കരട് പട്ടികയില്‍ ലക്ഷ കണക്കിന് ആളുകള്‍ തെറ്റായി ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ബംഗ്ലാദേശ് അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നം. പ്രദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടല്‍ മൂലമാണിത്. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പിഴുതെറിയേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയായിരിക്കും. ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിലെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ തലസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മെഹ്ത പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ രജിസ്‌ട്രേഷന്റെ അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം വേണമെന്നും കേന്ദ്രം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജൂലായ് 31-നകം പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസം സര്‍ക്കാരും സമയം നീട്ടി നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

2018 ജനുവരി ഒന്നിനാണ് പൗരത്വരജിസ്‌ട്രേഷന്റെ ആദ്യ കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

Content Highlights: Centre told that Supreme Court that lakhs of people had been wrongly included in the final draft of the National Register of Citizens (NRC) in Assam