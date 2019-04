ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ കമല്‍നാഥിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രവീണ്‍ കാക്കറുടെ വീട്ടില്‍ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തി. ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ച മൂന്നു മണിയോടെയാണ് കാക്കറുടെ വീട്ടില്‍ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയത്. 15 അംഗം സഘം വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

പ്രവീണ്‍ കാക്കറുടെ വീട്, വിജയ് നഗറിലുള്ള ഓഫീസ് തുടങ്ങി അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറോളം ഇടങ്ങളില്‍ റെയ്ഡ് നടത്തി. ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് റെയ്‌ഡെന്നാണ് വിശദീകരണം.

ഇവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒമ്പത് കോടിയോളം രൂപ കണ്ടെടുത്തതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കെയാണ് കമാല്‍നാഥുമായി അടുത്ത ആളുടെ വീട്ടില്‍ റെയ്ഡ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

അതേ സമയം ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലും ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയുമായി രാജ്യവ്യാപകമായി 50 ഓളം ഇടങ്ങളില്‍ ആദായനികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തിയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Content Highlights: Income Tax Officers Raid Homes Of Kamal Nath's Aides In Delhi And Indore