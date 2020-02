ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപിയുടെയും ആര്‍എസ്എസിന്റെയും ആശയം തന്നെ സംവരണത്തിനെതിരാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. സര്‍ക്കാര്‍ ജോലികളില്‍ നിയമനത്തിനും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് മൗലികാവകാശമല്ലെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സംവരണം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ബിജെപിയുടെ പദ്ധതി. ബിജെപിയുടെയും ആര്‍.എസ്.എസിന്റെയും ഡി.എന്‍.എയില്‍ ഉള്ളതാണത്. സംവരണം എപ്പോഴും അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ സംവരണം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

എസ്.സി / എസ്.ടി, ഒബിസി, ദളിത്‌ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ടവരോട് ഞാന്‍ പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മോദിജി അല്ലെങ്കില്‍ മോഹന്‍ ഭഗവത് എത്ര സ്വപ്നം കണ്ടാലും സംവരണങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല, '' രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.

പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് സംവരണം നല്‍കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ബാധ്യതയില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസില്‍ അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യക്കുറവ് പരിശോധിച്ചുവേണം സംവരണം നല്‍കാന്‍. സംവരണം നല്‍കുന്നില്ലെങ്കില്‍ കണക്ക് നോക്കേണ്ടതുമില്ല. സ്ഥാനക്കയറ്റ സംവരണം മൗലികാവകാശമല്ലെന്നും നടപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതിക്ക് നിര്‍ദേശിക്കാനാവില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ നാഗേശ്വര റാവു, ഹേമന്ത് ഗുപ്ത എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

എസ്.സി., എസ്.ടി. സംവരണം നല്‍കാതെ സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസുകളില്‍ നിയമനം നടത്താനുള്ള ഉത്തരാഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. അത് ചോദ്യംചെയ്തുള്ള പരാതികളിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി.

