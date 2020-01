ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയ്ക്ക് സമീപം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവര്‍ക്കുനേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തയാളെ വസ്ത്രം നോക്കി തിരിച്ചറിയൂവെന്ന് എഐഎംഐഎം നേതാവ് അസദുദീന്‍ ഒവൈസി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടാണ് ഒവൈസി ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ വസ്ത്രം കണ്ടാല്‍ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒവൈസിയുടെ ട്വീറ്റ്.

"ഇത്രയധികം വിദ്വേഷം ഈ രാജ്യത്തു സൃഷ്ടിച്ചതിലൂടെ, പോലീസുകാര്‍ നോക്കിനില്‍ക്കെ ഒരു തീവ്രവാദി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ വെടിവെക്കുന്നതിലേക്കു നയിച്ച അനുരാഗ് താക്കൂറിനും എല്ലാ 9 മണി ദേശീയവാദികള്‍ക്കും നന്ദി.

പ്രധാനമന്ത്രി, വസ്ത്രം കൊണ്ട് ഇയാളെ തിരിച്ചറിയൂ."

Thanks to @ianuragthakur & all the 9 PM nationalists who have created so much hatred in this country that a terrorist shoots a student while cops watch



Hi @PMOIndia identify him by his clothes https://t.co/GfrWpBUgGF pic.twitter.com/BwBtrfdukP