ന്യൂഡല്‍ഹി: ജഡ്ജിമാരെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടുളള ട്വീറ്റുകളില്‍ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ പ്രശാന്ത്‌ ഭൂഷണ്‍ മാപ്പുപറയുകയാണെങ്കില്‍ അത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുണ്‍ ഷൂരി. ഇന്ത്യാ ടുഡെയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'തീര്‍ച്ചയായും അതൊരു വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ്. എന്നാല്‍ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ തന്റെ ട്വീറ്റുകള്‍ക്ക് മാപ്പുപറഞ്ഞാല്‍ അത് തീര്‍ച്ചയായും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയോട് മാപ്പുപറയാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കുറച്ചുകൂടുതലാണ്, താന്‍ പറഞ്ഞതില്‍ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിയതായി ആ വ്യക്തി ആത്മാര്‍ഥമായി വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട്.' അരുണ്‍ ഷൂരി പറഞ്ഞു.

ട്വീറ്റിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി സ്വമേധയാ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിയെടുത്തതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ട്വിറ്ററിലെ 280 ക്യാരക്ടറുകള്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകളിലൊന്നിനെ കുലുക്കാന്‍ പ്രാപ്തിയുളളതാണെന്ന് കോടതി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആ തൂണിനെ കുറിച്ചുളള ഉദ്വേഗമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്.

'സുപ്രീംകോടതിയുടെ കീര്‍ത്തി അത്രത്തോളം ദുര്‍ബലമാണെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. മുന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാര്‍ അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ പറയുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തോട് ആരോപണങ്ങള്‍ തെളിയിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടാന്‍ കോടതി ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അതാണ് കോടതിയുടെ പ്രഥമ കര്‍ത്തവ്യം. അതാണ് നിയമം പറയുന്നത്.



കോടതിയുടെയും മറ്റ് ഉന്നത ഓഫീസുകളുടേയും അന്തസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ഷൂരി ഉന്നത ഓഫീസുകളിലെ വ്യക്തികള്‍ അന്തസ്സിന് വേണ്ടി നിലകൊളളുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ആശയമല്ലെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'അവരുടെ വാക്കുകള്‍ സംസാരിക്കട്ടെ, അവരുടെ വിധി സംസാരിക്കട്ടെ, അവരുടെ പെരുമാറ്റം സംസാരിക്കട്ടെ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്ന രീതി സംസാരിക്കട്ടേ, അതാണ് ശരിയായ മാര്‍ഗം. ഉയര്‍ന്ന പദവികള്‍, അത് രാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി, ജഡ്ജിമാര്‍, സര്‍വീസ് ചീഫ്‌ തുടങ്ങിയവര്‍ പദവിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സുപ്രീംകോടതി മൂന്നംഗബെഞ്ചാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യത്തിന് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. ട്വീറ്റുകള്‍ ക്രിമിനല്‍ കോടതിയലക്ഷ്യമാണെന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ശിക്ഷസംബന്ധിച്ച വാദം നടന്ന വ്യാഴാഴ്ച തനിക്ക് ദയയും ഔദാര്യവും ആവശ്യമില്ലെന്നും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഉത്തമവിശ്വാസത്തോടെയാണ് താന്‍ ട്വീറ്റുകള്‍ ചെയ്തതെന്നും അതില്‍ മാപ്പുപറയുന്നത് ആത്മാര്‍ഥതയില്ലായ്മയാകും എന്നായിരുന്നു പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ഈ പ്രസ്താവന പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ ഓഗസ്റ്റ് 24 വരെ സുപ്രീംകോടതി പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

