കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനില്‍ താലിബാന്‍ അധികാരമേറ്റതിനു പിന്നാലെ സ്ത്രീകളുടെ പല അവകാശങ്ങളും ഹനിക്കപ്പെടുകയാണ്. വസ്ത്രധാരണത്തിനും തൊഴിലിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി അഫ്ഗാന്‍ സ്ത്രീകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലുള്‍പ്പെടെ കാമ്പയിനുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കാബൂളിലേതടക്കം പല സ്‌കൂളുകളും ഒരു മാസത്തിലേറെയായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ച സര്‍വകലാശാലകള്‍ താലിബാന്റെ കര്‍ശന നിബന്ധനകള്‍ പിന്തുടരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പോലും താലിബാന്‍ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി.

എന്നാല്‍ ഒരു മാസത്തിനുശേഷം സ്‌കൂളുകളും മദ്രസകളും തുറക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് താലിബാന്‍ നയിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്താൻ സര്‍ക്കാര്‍. ഹൈസ്‌കൂള്‍, മിഡില്‍ ക്ലാസ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്‌കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാമെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നത്. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പരാമര്‍ശവും പ്രസ്താവനയില്‍ ഇല്ല. ഇതിനെതിരേ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പ്രതിഷേധ കാമ്പയിനുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും സ്‌കൂളിലെത്തി പഠിക്കാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കണമെന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളും ആണ്‍കുട്ടികളും ഒരുപോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്ലക്കാര്‍ഡുകളുയര്‍ത്തി പരസ്യമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ അഫ്ഗാന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ ബിലാല്‍ സര്‍വാരി ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കേണ്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പെണ്‍കുട്ടി ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. 'പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കുകയെന്നത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നല്‍കുകയാണ്. അള്ളാഹു സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷനും തുല്യമായ അവകാശമാണ് നല്‍കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ആ അവകാശം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ താലിബാന്‍ ആരാണ്? ഇന്നത്തെ പെണ്‍കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ അമ്മമാര്‍. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ മക്കളെ ആരാണ് നല്ല മര്യാദകള്‍ പഠിപ്പിക്കുക. ഞാന്‍ പുതിയ തലമുറയിലെ ആളാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, സുഖമായി ജീവിക്കുക എന്നീ സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് ഞാന്‍ ജനിച്ചത്. എനിക്കും സ്‌കൂളില്‍ പോകണം. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ ഒരു രാജ്യം വികസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്ക് ചിന്തിക്കാനാവുമോ? വിദ്യാഭ്യാസമില്ലെങ്കില്‍ ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു വിലയുമുണ്ടാവില്ല.' പെണ്‍കുട്ടി വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

“I want to go to school.” Powerful message from this eloquent Afghan girl. pic.twitter.com/PdAMtg9Fjm