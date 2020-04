മുംബൈ: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലേയ്ക്ക് അയക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ കാണ്ടുപോകാന്‍ റെയില്‍വേ സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹത്തെ തുടര്‍ന്ന് മുംബൈയില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ തടിച്ചുകൂടിയതിന് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നത്.

" ഈ പ്രതിസന്ധി അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഞാന്‍ വാക്ക് നല്‍കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഭയത്തോടെയല്ല, സന്തോഷത്തോടെ വീടുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങണം എന്നാണ് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. " - താക്കറെയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

നേരത്തെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ മുംബൈയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. പോലീസ് ലാത്തി വീശിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് അവര്‍ പിരിഞ്ഞുപോയത്. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി താക്കറെയെ വിളിച്ചിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണിനെതിരായ പ്രതിഷേധം കൊറോണ വൈറസ് രോഗത്തിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തിയെന്നും അത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഭരണകൂടം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു.

സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്നും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ മടങ്ങാനുള്ള ക്രമീകരണം ഏര്‍പ്പെടുത്താമെന്നും താക്കറെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ട്രെയിന്‍ സര്‍വ്വീസ് സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാനും മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

