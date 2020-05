ബെംഗളൂരു: കേന്ദ്ര മന്ത്രി സദാനന്ദ ഗൗഡ ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ദേശം ലംഘിച്ചെന്ന പരാതിയില്‍ വിശദീകരണവുമായി കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍. അവശ്യസേവനങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ ക്വാറന്റീന്‍ നിബന്ധനകളില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവുണ്ടെന്ന് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

മെയ് 23-ന് സംസ്ഥാന ഇറക്കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശത്തില്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരെ അന്തര്‍ സംസ്ഥാന യാത്രക്കാര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റീന്‍ നിയന്ത്രണത്തില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് വിമാനത്തില്‍ ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയ ഗൗഡ ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിക്കാത്തതില്‍ വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നിരുന്നു.

അവശ്യസേവനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സിന്റെ ചുമതലയുള്ളതിനാല്‍ താന്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടയാളാണെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബെംഗളൂരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ മറ്റു യാത്രക്കാരോടൊപ്പമെത്തിയ മന്ത്രി സ്വന്തം കാറില്‍ പോകുകയായിരുന്നു.

ഡല്‍ഹി, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്‌നാട്, രാജസ്ഥാന്‍, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നു വരുന്നവര്‍ ഏഴു ദിവസം ക്വാറന്റീന്‍കേന്ദ്രത്തില്‍ കഴിയണമെന്നാണ് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തേ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് എല്ലാവര്‍ക്കും ബാധകമാണ്. എന്നാല്‍, ചില ചുമതലകളിലുള്ളവര്‍ക്ക് ഇളവുകളുണ്ട്. ജോലിക്കായി എത്തുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരെയും നഴ്‌സുമാരെയും ക്വാറന്റീനിലാക്കിയാല്‍ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥയെന്നും സദാനന്ദ ഗൗഡ ചോദിച്ചു.

