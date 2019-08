ജബല്‍പ്പൂര്‍: കമ്പനി ഡെലിവറിക്കേല്‍പിച്ച പാര്‍സലുമായി ചൊവ്വാഴ്ച ജബല്‍പുരിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോള്‍ താന്‍ കാരണം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ മനുഷ്യാവകാശത്തെ കുറിച്ചും മതചിന്തയേക്കുറിച്ചും മതനിരപേക്ഷതയെ കുറിച്ചുമുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ചൂടുപിടിക്കാന്‍ പോവുകയാണെന്ന് ഫൈയാസിനറിയില്ലായിരുന്നു. പ്രമുഖ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഭക്ഷണവിതരണകമ്പനിയായ സൊമാറ്റോയിലെ ജീവനക്കാരനായ ഫൈയാസ് ഒരു അഹിന്ദുവായതിനാല്‍ അമിത് ശുക്ല എന്ന ഉപഭോക്താവ് സൊമാറ്റോയിലൂടെയുള്ള തന്റെ ഓര്‍ഡര്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തിരുന്നു.

അമിത് ശുക്ലയ്‌ക്കെതിരെ നിരവധി പേര്‍ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. മനുഷ്യാവകാശത്തെ കുറിച്ചും മതസൗഹാര്‍ദത്തെ കുറിച്ചും വാഗ്വാദങ്ങള്‍ ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും തുടരുമ്പോള്‍ ഫൈയാസിന് പക്ഷെ പരിഭവമില്ല. 'ഞങ്ങള്‍ പാവങ്ങളല്ലേ, അപ്പോള്‍ ഇതൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ, ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിഷമമുണ്ട് എങ്കിലും പരാതിയൊന്നുമില്ല.' ഫൈയാസ് പറയുന്നു.

ഓര്‍ഡര്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്ത ശേഷം അമിത് ശുക്ല തന്റെ അമര്‍ഷവും പ്രതിഷേധവും അറിയിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അഹിന്ദുവായ ഡെലിവറി ബോയിയെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം സൊമാറ്റോ അംഗീകരിക്കാത്തതിനാലാണ് താന്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശുക്ല ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

ഉപഭോക്താവ് ഇത്തരത്തില്‍ പെരുമാറിയതില്‍ സൊമാറ്റ ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. പലതരത്തിലും വിഭിന്ന വിഭാഗത്തിലുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കള്‍ തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളാല്‍ കമ്പനിക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തെ കുറിച്ചോര്‍ത്ത് ആശങ്കയില്ലെന്നും സൊമാറ്റോ സ്ഥാപകന്‍ ദീപേന്ദര്‍ ഗോയല്‍ വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ്‌ അതാവലെയും അമിത് ശുക്ലയ്‌ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍, മതാനുഷ്ഠാനത്തിനും ആശയപ്രകടനത്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തനിക്കുണ്ടെന്ന് പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അമിത് ശുക്ല പ്രതികരിച്ചു. ശ്രാവണമാസത്തിലെ ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് താന്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തതെന്നാണ് അമിത് ശുക്ലയുടെ നിലപാട്.

ഭക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക മതമില്ലെന്നും ഭക്ഷണം തന്നെ ഒരു മതമാണെന്നും ഉപഭോക്താവിന്റെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലെന്നും സൊമാറ്റോ ട്വിറ്ററിലൂടെ മറുപടി നല്‍കി. ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള, മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ എസ് വൈ ഖുറൈഷി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖര്‍ സൊമാറ്റോയുടെ അവസരോചിതമായ മറുപടിയെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു.

