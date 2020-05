ഹൈദരാബാദ്: കഴുത്തില്‍ കത്തിവെച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു. സാമ്പത്തിക പാക്കേജിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അദ്ദേഹം നടത്തിയത്.

'ഇത് ഫെഡറലിസമല്ല. പ്രധാനമന്ത്രി പരാമര്‍ശിച്ച സഹകരണ ഫെഡറലിസം വ്യാജമാണ്, പ്രഹസനമാണ്,' കെസിആര്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളും ഭരണകൂടത്തെ നയിക്കുന്നവരാണ്, സംസ്ഥാനങ്ങളെന്നാല്‍ കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിലുള്ളവരല്ലെന്നും കേന്ദ്രത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചുമതലകളും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കുണ്ടെന്നും ഇതൊരു വസ്തുതയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കടമെടുപ്പ് പരിധി ഉയര്‍ത്തിക്കിട്ടാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേല്‍ ചുമത്തിയ വ്യവസ്ഥകളെയും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. കൊറോണ സാമ്പത്തിക പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച 'ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്' ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിരവധി പരിഷ്‌കരണങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനം ഇതിനകം നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞവയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'അവര്‍ ഞങ്ങളുടെ കഴുത്തില്‍ ഒരു കത്തി പിടിച്ച് നിങ്ങള്‍ ഇത് ചെയ്താല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് 2,000 കോടി രൂപ ദാനമായി നല്‍കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഞങ്ങള്‍ മുനിസിപ്പല്‍ നികുതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ആ 2,000 കോടി രൂപ ആവശ്യമില്ല,' കെസിആര്‍ പറഞ്ഞു.

താന്‍ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് എതിരല്ലെന്നും കേന്ദ്രം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. പക്ഷേ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ച രീതികള്‍ തീര്‍ത്തും തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സാമ്പത്തിക പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പ് പരിധി ജിഡിപിയുടെ മൂന്ന് ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രം വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കടമെടുപ്പ് പരിധി വര്‍ധിപ്പിച്ച് കിട്ടാനായി നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നികുതി പിരിവ് വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നതടക്കമുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

