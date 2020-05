ലഖ്‌നൗ: കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരി പടര്‍ത്തുന്നതില്‍ തബ് ലീഗ്‌ ജമാഅത്തിന്റെ പങ്കിനെ അപലപിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ഒരു രോഗം മറച്ചുവെക്കുന്നത്‌ തീര്‍ച്ചയായും ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും യോഗി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രോഗം വരുന്നത് ഒരു കുറ്റമല്ല. എന്നാല്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായ ഒരു രോഗം മറച്ചുവെക്കുന്നത് തീര്‍ച്ചയായും കുറ്റകരമാണ്. തബ് ലീഗ് ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചുക്കൊണ്ട് യോഗി ഒരു ടെലിവിഷന്‍ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ രോഗത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ കൊറോണവൈറസിനെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് വലിയ അളവില്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അവര്‍ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് അവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും യോഗി പറഞ്ഞു.

