ന്യൂഡല്‍ഹി: 'ഡല്‍ഹി പോലീസ്, ഡോക്ടര്‍മാര്‍, തൂപ്പുകാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 112 കൊവിഡ് 19 ബാധിതരുടെ മൃതദേഹങ്ങളും കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളും സംസ്‌കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാന്‍. എന്നാല്‍ എന്റെ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഇതുവരെ ശരിയായിട്ടില്ല.' ഡല്‍ഹി ഐടിഒയിലെ ശ്മശാനത്തിലെ സൂപ്പര്‍വൈസറായ മുഹമ്മദ് ഷമീം പറയുന്നു.

ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മാത്രമല്ല ആവശ്യമായ പിപിഇ കിറ്റുകളും തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ഷമീം ആരോപിച്ചു. 112 മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഷമീം ഇതിനകം അടക്കം ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ ലഭിച്ചത് 4-5 പിപിഇ കിറ്റുകളും. 'ഞാന്‍ കൊറോണയുമായി നിത്യവും പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതുമുതല്‍ ഒരു ദിവസം പോലും ഞാന്‍ അവധിയെടുത്തിട്ടില്ല.

എല്ലാ ദിവസവും ശ്മശാനത്തില്‍ ഞാന്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോലും പോകുന്നില്ല. ഇവിടെത്തന്നെയാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ഇവിടേക്ക് വരാന്‍ മറ്റാരും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. സമിതിയോടും ഞാന്‍ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാന്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീക്കുന്നതോടെ മാത്രമേ അതെല്ലാം സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. ആരോഗ്യവകുപ്പിനോട് പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ നല്‍കണമെന്ന് ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് തന്നെ ആവശ്യമായത്രയും കണ്ടെത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. 112 മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഞാന്‍ അടക്കം ചെയ്തു എന്നാല്‍ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് 4-5 പിപിഇ കിറ്റുകളാണ്.' ഷമീം പറയുന്നു

എന്നാല്‍ ഷമീം ഇക്കാര്യം തങ്ങളെ അറിയിച്ചില്ലെന്നാണ് ശ്മശാന മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗമായ മുഹമ്മദ് ഫയാസ് പറയുന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ മരണപ്പെടുന്ന കോവിഡ് 19 ബാധിതരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഐടിഒ ശ്മശാനത്തിലാണ് അടക്കം ചെയ്യുന്നത്. 123 പേരാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഇതില്‍ 112 പേരെയും ഐടിഒ ജാദിദ് ശ്മശാനം അല്‍ ഇസ്ലാമിലാണ് അടക്കം ചെയ്തത്.

ശ്മശാന സമിതി കോവിഡ് രോഗികളുടെ സംസ്‌കാരത്തിനായി പ്രത്യേക സ്ഥലവും അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ മരണസംഖ്യ ഉയര്‍ന്നതോടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കുന്നതിനായി നല്‍കിയ സ്ഥലം മതിയാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് അധികൃതര്‍. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുകയാണ്. മരണസംഖ്യയും ദിനംപ്രതി ഉയരുകയാണ്. രാജ്യത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര, ഡല്‍ഹി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തീവ്രമായത്.

