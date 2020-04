ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ശഹര്‍ ജില്ലയിലെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ രണ്ട് സന്ന്യാസിമാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയര്‍ന്ന രാഷ്ട്രീയ തര്‍ക്കത്തില്‍ ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്തിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. നിങ്ങള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കൂ, ഉത്തര്‍ പ്രദേശിനെ കുറിച്ചോര്‍ത്ത് വിഷമിക്കേണ്ടെന്നായിരുന്നു യോഗിയുടെ ട്വീറ്റ്.

കൊലപാതകം രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുതെന്ന് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

'സഞ്ജയ് റാവുത്ത് ഇത്തരം ആശയപരമായ വീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത്? പാല്‍ഘറിലെ രണ്ടു സന്ന്യാസിമാരെ കൊന്നൊടുക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കയെയാണ് രാഷ്ട്രീയവല്‍ക്കരണമായി നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ മാറിയ രാഷ്ട്രീയ നിറങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമാണ്.' യോഗി പറഞ്ഞു.

'യുപിയില്‍ നിയമവാഴ്ചയുണ്ട്. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇത് കര്‍ശനമായി ഇടപെടും. ബുലന്ദ്ശഹര്‍ കൊലപാതകത്തില്‍ പെട്ടെന്നാണ് നടപടിയെടുത്തത്. കുറ്റവാളികള്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങള്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കൂ.. യുപിയെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട.' യോഗി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

