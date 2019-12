റാഞ്ചി: സത്യപ്രതിജ്ഞാച്ചടങ്ങിന് ആശംസകളായി എത്തുന്നവര്‍ പൂച്ചെണ്ടുകള്‍ നല്‍കാതെ പകരം പുസ്തകം നല്‍കാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ജാര്‍ഖണ്ഡ് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയും ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുക്തി മോര്‍ച്ച അധ്യക്ഷനുമായ ഹേമന്ത് സോറന്‍.

സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഹേമന്ത് തന്റെ ആഗ്രഹം പങ്കുവെക്കുന്നത്. 'വളരെ കുറച്ച് ആയുസ്സ് മാത്രമുള്ള പൂച്ചെണ്ടുകള്‍ക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയ പുസ്തകള്‍ തരൂ. സമ്മാനമായി നിങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഓര്‍മ്മയ്ക്ക് ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കി, അതില്‍ സൂക്ഷിക്കാം.'- ഹേമന്ത് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിക്കുന്നു.

साथियों,



मैं अभिभूत हूँ आप झारखंडवासियों के प्यार एवं सम्मान से।



पर मैं आप सबसे एक करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा, कि कृपया कर मुझे फूलों के ‘बुके’ की जगह ज्ञान से भरे ‘बुक’ मतलब अपने पसंद की कोई भी किताब दें। मुझे बहुत बुरा लगता है की मैं आपके फूलों को सम्भाल नहीं पाता।

1/2 pic.twitter.com/RXVQ7aghXW — Hemant Soren (@HemantSorenJMM) December 27, 2019

ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് ഹേമന്ത് സോറന്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ മുന്‍രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖര്‍ജി, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, പ്രയങ്കാ ഗാന്ധി വദ്ര, പി. ചിദംബരം, അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കും.

കൂടാതെ, മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മമത ബാനര്‍ജി, അശോക് ഗലട്ട്, ഉദ്ദവ് താക്കറെ, ഭുപേഷ് ഭഗേല്‍, അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍, കമല്‍നാഥ്, എസ്പി അധ്യക്ഷന്‍ അഖിലേഷ് യാദവ്, ടിഡിപി അധ്യക്ഷന്‍ എന്‍. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, മുന്‍ ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹരീഷ് റാവത്ത് എന്നിവരും പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്.

സോറനെ മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ദ്രൗപതി മുര്‍മു ചൊവ്വാഴ്ച ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. നിയമസഭയിലെ 81 സീറ്റില്‍ 47 സീറ്റാണു മഹാസഖ്യം നേടിയത്. (ജെ.എം.എം. 30, കോണ്‍ഗ്രസ് 16), ബി.ജെ.പി.ക്ക് 25 സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ.

Content Highlights: 'Give me books instead of flower bouquets on Swearing ceremony', says Hemant Soren