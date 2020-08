ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം ചോദ്യംചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ സൈന്യം അതിന് ഉചിതമായ മറുപടി നല്‍കിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. എല്‍.എ.സി( ലൈന്‍ ഓഫ് ആക്ച്വല്‍ കണ്‍ട്രോള്‍) മുതല്‍ എല്‍.ഒ.സി ( ലൈന്‍ ഓഫ് കണ്‍ട്രോള്‍ ) വരെയുള്ള ഇടങ്ങളില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞവര്‍ക്ക് സൈന്യം അവര്‍ക്ക് മനസിലാകുന്ന ഭാഷയില്‍ ഉചിതമായി തന്നെ മറുപടി നല്‍കി. ചൈനയേയും പാകിസ്താനെയും പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം.

രാജ്യത്തിനും നമ്മുടെ സൈന്യത്തിനും എന്തൊക്കെ സാധിക്കുമെന്ന് ലോകം ലഡാക്കില്‍ കണ്ടു. ഇന്ന് അവര്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കുമായി ആദരവ് നല്‍കുന്നുവെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം അയല്‍ക്കാരന്‍ അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്നയാള്‍ മാത്രമല്ല ഹൃദയവുമായി ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്നവരും കൂടിയാണെന്നും മോദി മറ്റുരാജ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ച് മോദി പറഞ്ഞു. അവിടെ ബന്ധങ്ങളില്‍ ഐക്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി ഇന്ത്യ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതല്‍ വിപുലീകരിച്ചതില്‍ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2014 വരെ അഞ്ച് ഡസന്‍ പഞ്ചായത്തുകള്‍ മാത്രമായിരുന്നു ഒപ്റ്റിക്കല്‍ ഫൈബര്‍ കേബിളുകള്‍ വഴി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ 5 വര്‍ഷത്തിനിടെ 1.5 ലക്ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെയാണ് ഒപ്റ്റിക്കല്‍ ഫൈബര്‍ വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചത്. വരുന്ന ആയിരം ദിനങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും ഒപ്റ്റിക്കല്‍ ഫൈബര്‍ മുഖേനെ ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.

സ്വാശ്രയ, ആധുനിക ഭാരതത്തില്‍ സുപ്രധാന പ്രാധാന്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷം പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കൊണ്ടുവന്നത്, അത് പുതിയ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നു.

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ അവര്‍ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായും രാജ്യത്തെ ശാക്തീകരിക്കുന്നവരായും മാറുന്നു. സ്വയം തൊഴില്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനും തൊഴില്‍ നേടുന്നതിലും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് തുല്യ അവസങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ രാജ്യം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളില്‍ ആകാശത്തെ തൊടുന്നവരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവര്‍. സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹ പ്രായം സംബന്ധിച്ച ഉചിതമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നും അതു സംബന്ധിച്ച കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മൂന്ന് കോവിഡ് വാക്‌സിനുകളാണ് രാജ്യത്ത് പരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂലമായ തീരുമാനം വന്നാല്‍ വന്‍ തോതിലുള്ള ഉത്പാദനത്തിന് രാജ്യം സജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഈവര്‍ഷം ജമ്മുകശ്മീരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വികസനത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ യാത്രയാണ്. അവിടെയുള്ള ദളിതര്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും അവകാശങ്ങള്‍ തിരികെ ലഭിച്ച വര്‍ഷമാണ്. ജമ്മുകശ്മീരിലെ അഭയാര്‍ഥികളുടെ അഭിമാനം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച വര്‍ഷം കൂടിയാണിത്. ജമ്മുകശ്മീരിലെ മണ്ഡല പുനര്‍നിര്‍ണയം ഉടന്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും. അത് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ രാജ്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. അതോടെ അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

