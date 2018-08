ന്യൂഡല്‍ഹി: ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടിയെടുക്കാനായി പദ്ധതിയിട്ട മോഷ്ടാക്കള്‍ക്ക് കൊള്ളമുതലായി കിട്ടിയത് വെറും അഞ്ചു രൂപ. ഈസ്റ്റ് ഡല്‍ഹി സ്വദേശിയായ ഇഫ്തേക്കാര്‍ ഖാലിദിനും സംഘത്തിനുമാണ് മോഷണത്തിനിടെ എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടിയത്!

ഷഹദാര സ്വദേശിയായ വ്യവസായിയുടെ പക്കല്‍ നിന്നാണ് ഖാലിദ് നേതൃത്വം നല്കുന്ന അഞ്ചംഗ സംഘം ബാഗ് മോഷ്ടിച്ചത്. മൗജ്പ്പൂരില്‍ ജാക്കറ്റ് മെറ്റീരിയല്‍ യൂണിറ്റ് ഉടമയാണ് ഇഫ്തേക്കാര്‍ ഖാലിദ്. ഇയാള്‍ വ്യവസായിയുടെ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും സ്ഥിരം സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാറുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യവസായിയെ പറ്റി ഇയാള്‍ക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു.

മെയ് 26ന് വ്യവസായി വലിയ പണമിടപാട് നടത്തിയത് സംഘത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിരുന്നു.വ്യവസായിയെ കൊന്ന് പണം തട്ടാനായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ പദ്ധതി .രാത്രിയില്‍ വീട്ടിലേക്ക് പോവുമ്പാള്‍ വ്യവസായി കയ്യില്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ കരുതും എന്നാണ് ഇവര്‍ കരുതിയത്. പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ ഖാലിദ് സഹായത്തിനായാണ് മറ്റ് നാലു പേരെ കൂടെക്കൂട്ടിയത്.

വ്യവസായി വീടിന് സമീപം എത്തിയപ്പോള്‍ ഇവര്‍ കണ്ണില്‍ മുളക് പൊടിയെറിയുകയും ബാഗും സ്‌ക്കുട്ടറും തട്ടിയെടുക്കുകയുമായിരുന്നെന്ന് വ്യവസായി പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ബാഗ് തുറന്നു നോക്കിയ ഇവര്‍ക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് അഞ്ചു രൂപയാണ്. ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇയാളുടെ വസ്ത്രങ്ങളും ചോറ്റുപാത്രവും മാത്രമാണ്. കുറേക്കാലമായി താന്‍ വീട്ടിലേക്ക് വന്‍തുക കൊണ്ടുപോകാറില്ലെന്ന് വ്യവസായി പറഞ്ഞു. വീണ്ടും മോഷ്ടാക്കള്‍ ഉന്നം വച്ചാലോ എന്ന് ആശങ്കയുള്ളതതിനാല്‍ വ്യവസായിയുടെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല

ബാഗ് തട്ടിയെടുത്ത മോഷ്ടാക്കള്‍ വ്യവസായിയുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കീശ കീശ തിരയാതിരുന്നത് രക്ഷയായി. അതുകൊണ്ട് കീശയിലുണ്ടായിരുന്ന പതിനായിരം രൂപ പോയില്ല. മോഷ്ടിച്ച സ്‌ക്കൂട്ടര്‍ ഇവര്‍ക്ക് വില്‍ക്കാനും സാധിച്ചില്ല. ഈ സ്‌ക്കൂട്ടര്‍ പോലിസുകാര്‍ പിന്നീട് കണ്ടെടുത്തു.

കുറ്റം തെളിഞ്ഞാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് 10 കൊല്ലം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കും. ആനന്ദ് വിഹാര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഇവര്‍ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഘത്തിലെ രണ്ട് പേരെ ബുധനാഴ്ച്ച പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.ബാക്കി മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറസ്റ്റ് ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

content highlights: five robbers targeted a businessman, Robbers only found five rupee coin