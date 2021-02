ന്യൂഡല്‍ഹി: മൂന്ന് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളും റദ്ദാക്കണമെന്ന് രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധമുണ്ടായപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് പോലും കാര്‍ഷിക നിയമം പിന്‍വലിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഗുലാം നബി ആസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തിയില്‍ കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വിവാദ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെയാണ് പ്രതിപക്ഷം നിലപാട് ആവര്‍ത്തിച്ചത്.

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ കര്‍ഷക റാലിയില്‍ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തുണ്ടായ അക്രമത്തെ അപലപിച്ച ഗുലാം നബി ആസാദ് ജനുവരി 26 മുതല്‍ കാണാതായവരേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ കമ്മറ്റി രൂപീകരിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുറ്റവാളികള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പാര്‍ലമെന്റില്‍ കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കുന്നത് തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ബില്ലുകളില്‍ ഒപ്പിടരുതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് രാം നാഥ് കോവിന്ദിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യസഭയില്‍ ബില്ലുകള്‍ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായാണ് പാസാക്കിയതെന്ന് അവര്‍ ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍ മൂന്ന് ബില്ലുകള്‍ക്കും രാഷ്ട്രപതി അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു.

Content Highlights: "Farm Laws Withdrawn During British Rule Too": Opposition In Parliament