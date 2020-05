ന്യൂഡല്‍ഹി: ആരോഗ്യസേതു മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ സര്‍ക്കാര്‍, സ്വകാര്യ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധിതമാക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂര്‍. കോവിഡ് മഹാമാരി ഒരു 'നിരീക്ഷണ ഭരണകൂട'ത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കുള്ള അവസരമായിത്തീരാന്‍ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് പൊതു, സ്വകാര്യ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധിതമാക്കാനുള്ള തീരുമാനം സ്വകാര്യതയും വിവരസുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച ഗുരുതര ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു 'നിരീക്ഷണ ഭരണകൂട'ത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അവസരമായി കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരി മാറാന്‍ പാടില്ല, ശശി തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

മൂന്നാംഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണില്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനൊപ്പമാണ് ഓഫീസുകളില്‍ ജോലിക്കെത്തുന്നവര്‍ക്ക് ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് നിര്‍ബന്ധമാണെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും വൈറസ് ബാധിതരുടെ സാന്നിധ്യവും അറിയുന്നതിനും വൈറസ് ബാധ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമാണ് ആപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത്. കണ്ടയ്ന്‍മെന്റ് മേഖലകളില്‍ ഉള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും ആപ്പ് നിര്‍ബന്ധമാണെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

The Government's requirement that the #AarogyaSetu app is now mandatory for all employees, public or private, raises serious privacy & data protection questions. #COVID19 must not become an excuse for creation of a "surveillance state" in India. https://t.co/FNh37lDe0G