ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്സഭയില്‍ നടത്തുന്ന പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് ബിജെപിയെ പരിഹസിച്ച് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര. ലോക്‌സഭയില്‍ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ബിജെപിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് മഹുവ മൊയ്ത്ര ലോക്സഭയിലെ തന്റെ പ്രസംഗം കേള്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറായിരിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

" ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ലോക്‌സഭയില്‍ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്ത്‌ ഞാന്‍ സംസാരിക്കുന്നു. അസഹിഷ്ണരായ നിങ്ങളുടെ സംഘത്തോട് തയ്യാറെടുക്കാനും സാങ്കല്‍പിക കഥകള്‍ മെനയാവുന്നതാണെന്നും മുന്നറിയിപ്പു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുറച്ച് ഗോമൂത്രവും കുടിക്കൂ." - അവര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

പാര്‍ലമെന്റില്‍ നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരായ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൃഷ്ണനഗറില്‍ നിന്നുള്ള എംപിയായ മൊയ്ത്ര സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതല്‍ തുടരുന്ന രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ആക്രമണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവര്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

Am speaking this evening in Lok Sabha on President’s Address.



Just wanted to give early heads up to @BJP to get heckler team ready & read up on imaginary points of order. Drink some gaumutra shots too.