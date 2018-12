ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്‍ നുഴഞ്ഞു കയറി നിരീക്ഷിക്കാന്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കുന്ന ഉത്തരവില്‍ ന്യായീകരണവുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ രംഗത്ത്. ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് പ്രത്യേകാധികാരം നല്‍കുന്നില്ലെന്നും 2009ല്‍ അന്നത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിന് കരുത്തുപകരുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെന്നും ആഭ്യന്ത മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണിത്.

യു.പി.എ സര്‍ക്കാര്‍ 2009ല്‍ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് അധികാരം നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ ആവര്‍ത്തനം മാത്രമാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായതെന്ന് ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു. രാജ്യസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടെയായിരുന്നു ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ പ്രസ്താവന. രാജ്യസുരക്ഷ പന്താടാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ താല്‍പര്യമെന്ന് ജെയ്റ്റ്ലി ആരോപിച്ചു.

രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കുന്നതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ആനന്ദ് ശര്‍മയേയും ജെയ്റ്റ്ലി വിമര്‍ശിച്ചു. വളരെ ചെറിയ പ്രശ്നത്തെ പര്‍വതീകരിച്ച് കാണിക്കാനാണ് ശര്‍മ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കമെന്ന് ആനന്ദ് ശര്‍മ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. മൗലികാവകാശമായ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തെപ്പോലും പുതിയ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഹനിക്കുമെന്ന് ശര്‍മ പറഞ്ഞു.

മുന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിന് കടകവിരുദ്ധമാണ് പുതിയ ഉത്തരവെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചതൊന്നും പഴയ ഉത്തരവിലില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എന്നാല്‍, ഉത്തരവില്‍ നേരിട്ടില്ലെങ്കിലും 69-ാം വകുപ്പില്‍ ഇതിനേക്കുറിച്ച് പയുന്നുണ്ടെന്നും ജെയ്റ്റ്ലി മറുപടി നല്‍കി. വിമര്‍ശങ്ങളുന്നയിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ക്ക് കാര്യങ്ങളേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ വേണമെന്നും ജെയ്റ്റ്‌ലി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

