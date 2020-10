പട്‌ന: ജെഡിയു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ അണികളോട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍. അണികളില്‍ ചിലര്‍ ലാലു യാദവ് സിന്ദാബാദ് എന്ന് മുദ്രാവാക്യം ഉയര്‍ത്തിയതാണ് നിതീഷിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.

ആര്‍ജെഡി വിട്ട് ജെഡിയുവില്‍ ചേര്‍ന്ന ചന്ദ്രിക റായ്ക്ക് വേണ്ടി നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. ആര്‍ജെഡി നേതാവും ലാലുവിന്റെ അടുത്ത സഹായിയുമായിരുന്ന ചന്ദ്രിക റായി അടുത്തിടെയാണ് ജെഡിയുവില്‍ ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാരംഭിച്ചത്. നിതീഷ് കുമാർ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അണികള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നും ലാലു യാദവിനെ പിന്തുണച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളികള്‍ ഉയര്‍ന്നത്.

എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് പറയുന്നത് എന്നായിരുന്നു നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം. ഇത്തരം വിഡ്ഢിത്തരം വിളിച്ചുകൂവുന്നവര്‍ കൈ ഉയര്‍ത്തൂ എന്നായി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ അടുത്ത വാക്കുകള്‍. പിന്നാലെ അണികള്‍ ഒന്നടങ്കം നിശബ്ദരായി. ഇതിനിടയില്‍ സദസ്സില്‍ നിന്നൊരാള്‍ 'കാലിത്തീറ്റ കള്ളന്‍' എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. ലാലു പ്രസാദ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസിനെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു ഈ പരാമര്‍ശം. സദസ്സിന്റെ നിശബ്ദത നിതീഷ് കുമാറിനെ അല്‍പം ശാന്തനാക്കിയതോടെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടര്‍ന്നു.

ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത്, നിങ്ങള്‍ക്ക് എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലെങ്കില്‍ ചെയ്യരുത്, എന്നാല്‍ ആര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണോ നിങ്ങള്‍ ഇവിടെയെത്തിയത്, അയാള്‍ക്കുള്ള വോട്ടുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കരുത്- നിതീഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

10 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ആര്‍ജെഡി നേതാവിന്റെ വാഗ്ദാനത്തേയും നിതീഷ് കുമാര്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. 10 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് ശമ്പളം നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പക്കൽ എവിടെ നിന്നാണ് പണം? നിങ്ങള്‍ വ്യാജനോട്ടുകള്‍ അച്ചടിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട് 10 ലക്ഷം മാത്രം, ജോലി നല്‍കുന്നുവെങ്കില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും നല്‍കണം. തേജസ്വി നല്‍കിയത് അസാധ്യമായ വാഗ്ദാനമാണെന്നും ഭൂമിയിലെ ആര്‍ക്കും ഇത് നടപ്പാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന തേജസ്വി യാദവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമോ എന്ന ആശങ്ക ജെഡിയു ക്യാമ്പിനുണ്ടെന്നും നിതീഷിനെ ഇത് അലട്ടുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

