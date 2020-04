ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആം ആദ്മി സര്‍ക്കാരും ബിജെപി എംപി ഗൗതം ഗംഭീറും തമ്മില്‍ ട്വിറ്റര്‍ പോര്. താന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെല്ലാം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡല്‍ഹിക്ക് നല്‍കിയ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാനുള്ള താങ്കളുടെ അവസരമാണ് ഇനിയെന്നും ഗൗതം ഗംഭീര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കായി താന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 1000 വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ (പി.പി.ഇ കിറ്റ്). ചിത്രവും ഗംഭീര്‍ ഇതിനൊപ്പം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് പോലെ ലോക്‌നായിക് ആശുപത്രിക്ക് താന്‍ ആയിരം പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഉപകരണങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാം. സ്ഥലവും വിശദാംശങ്ങളും തന്നെ അറിയിക്കൂവെന്നും ഗംഭീര്‍ കെജ്രിവാളിനോടായി പറഞ്ഞു.

കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനായി താന്‍ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോള്‍ ഉപഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിദോദിയ നിരസിച്ചെന്ന് ഗംഭീര്‍ നേരത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് കെജ്‌രിവാള്‍ നല്‍കിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: താങ്കളുടെ വാഗ്ദാനത്തിന് നന്ദി. പണമല്ല ഇപ്പോള്‍ പ്രശ്‌നം. പിപിഇ കിറ്റികളാണ് ആവശ്യം. എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അത് താങ്കള്‍ക്ക് എത്തിക്കാനായാല്‍ ഞങ്ങളത് സ്വീകരിക്കും.' ട്വീറ്റിലൂടെ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാല്‍ താങ്കളുടെ ഡെപ്യൂട്ടി പറഞ്ഞത് ഫണ്ട് കുറവുണ്ടെന്നാണ്. ഏതായാലും ഇപ്പോള്‍ തര്‍ക്കിക്കാനുള്ള സമയമല്ല. പ്രവര്‍ത്തനമാണ് പ്രധാനം. പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ എവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് പറയൂവെന്നും ഗംഭീറും തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 1000 പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ ഗംഭീര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. തന്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റിയെന്നും ഇനി താങ്കളുടെ അവസരമാണെന്നും ഗംഭീര്‍ ഇതിനൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

I have DELIVERED as PROMISED!

1000 PPE Kits to LNJP Hospital!@ArvindKejriwal now it is time for you to deliver on promises made to Delhi!



More equipment can be acquired. Do let me know place & details! @BJP4Delhi https://t.co/yxzrCpg8TT pic.twitter.com/YkqenL1WtN — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 10, 2020

Gautam ji, thank u for ur offer. The problem is not of money but availability of PPE kits. We wud be grateful if u cud help us get them from somewhere immediately, Del govt will buy them. Thank u. https://t.co/YtFP4MjYo3 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 6, 2020

