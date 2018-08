ഭോപ്പാല്‍: മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ വിവാഹം ചെയ്തതിന് യുവദമ്പതികളെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദനം. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ വലിച്ചുകീറുകയും തലമുടി മുറിച്ചുകളയുകയും ചെയ്തു. മധ്യപ്രദേശിലെ അലിരാജ്പൂരിലാണ് നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം യുവദമ്പതികളെ ക്രൂരമര്‍ദ്ദനത്തിനിരയാക്കിയത്. ഇരുവരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ശേഷം തോക്കിന്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തിയായിരുന്നു മര്‍ദ്ദനം.

കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം തകര്‍ത്തെന്നാരോപിച്ചാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ദമ്പതികളെ മര്‍ദ്ദിച്ചത്. മേയ് മാസത്തിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. വിവാഹശേഷം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ യുവാവ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ക്ക് 70000 രൂപയും രണ്ട് ആടുകളെയും നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരും ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോയി.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ചയാണ് ഗുജറാത്തില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി ഇരുവരും യുവാവിന്റെ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടില്‍ താമസം തുടങ്ങിയത്. വിവരമറിഞ്ഞ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ ബന്ധുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലര്‍ച്ചെ നാല് മണിയോടെ ദമ്പതികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷമായിരുന്നു മര്‍ദ്ദനം. യുവാവിനെ കെട്ടിയിട്ട് മര്‍ദ്ദിച്ച സംഘം ഇരുവരെയും നിര്‍ബന്ധിച്ച് മൂത്രം കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബന്ധുക്കളായ സ്ത്രീകളാണ്‌ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രം വലിച്ചുകീറിയതും തലമുടി മുറിച്ചതും.

മര്‍ദ്ദനം കണ്ടുനിന്ന ചിലര്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി സാമൂഹ്യമാധ്യമത്തില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവിനും ബന്ധുക്കളായ അഞ്ച് പേര്‍ക്കുമെതിരെ ദമ്പതികള്‍ പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. രണ്ട് പേരെ അറസ്‌ററ് ചെയ്തതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

