കൊല്‍ക്കത്ത: കൊറോണ വൈറസ് പോയെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൗൺ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികള്‍ തടയാനാണെന്നും ബംഗാള്‍ ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ദിലീപ് ഘോഷ്. ധനിയാഖലിയില്‍ പൊതുസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കൊറോണ പോയി, ബിജെപി റാലികളും യോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാതിരിക്കാന്‍ മമത ലോക്ഡൗൺ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. വൈറസ് ചുറ്റുമുണ്ടെന്ന് കാപട്യം നടിക്കുകയാണ് മമത,എന്നാല്‍ ആര്‍ക്കും ഞങ്ങളെ തടയാനാവില്ല- ദിലീപ് ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന മുന്‍കരുതലുകള്‍ പാലിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഭരണപക്ഷത്തുള്ള മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഇത്തരം പ്രസ്ത്വന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

