ന്യൂഡല്‍ഹി :കൊറോണ വൈറസ് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നതിന് ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നിസ്സാര രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. ദേശീയ താല്പര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്നും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പിന്‍വാങ്ങണമെന്നും അദ്ദേഹം കോണ്‍ഗ്രസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോണ്‍ഗ്രസ് വര്‍ക്കിങ് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങില്‍ ആസൂത്രണമില്ലാതെ രാജ്യ വ്യാപകമായി ലോക് ഡൗണ്‍ നടപ്പാക്കിയതിനെ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അമിത് ഷായുടെ പ്രതികരണം.

'പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിനുകീഴില്‍ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ രാജ്യം നടത്തുന്ന പോരാട്ടം ആഭ്യന്തരതലത്തിലും ആഗോളതലത്തിലും പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടതാണ്. 130 കോടി ജനങ്ങള്‍ കോവിഡ് 19 നെ പരാജയപ്പെടുത്താനായി ഒന്നിച്ചു.

എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നിസ്സാരമായ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ്. രാജ്യതാല്പര്യത്തെ കുറിച്ച് അവര്‍ ചിന്തിക്കുകയും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു.' അമിത് ഷാ പറയുന്നു.

Under PM @narendramodi’s leadership, India’s efforts to fight Coronavirus are being lauded domestically and globally. 130 crore Indians are united to defeat COVID-19.

Yet, Congress is playing petty politics. High time they think of national interest and stop misleading people.