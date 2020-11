ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മുകശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി സഖ്യത്തിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ജമ്മുകശ്മീരില്‍ ഭീകരതയും പ്രക്ഷുബ്ധതയും തിരികെ കൊണ്ടുവരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസും 'ഗുപ്കര്‍ സംഘവും' വിദേശ ശക്തികളെ ഇടപെടാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നും ഷാ ആരോപിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസ് വിഷയത്തില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ട്വിറ്ററിലൂടെയുള്ള വിമര്‍ശനത്തില്‍ അമിത് ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'ജമ്മു കശ്മീരിനെ ഭീകരതയുടെയും പ്രക്ഷുബ്ധതയുടെയും കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ഗുപ്കര്‍ സംഘവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 നീക്കംചെയ്ത് ഞങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കിയ ദളിതരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ഗോത്രവര്‍ഗങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങള്‍ കവര്‍ന്നെടുക്കാന്‍ അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ എല്ലായിടത്തും ആളുകള്‍ നിരസിക്കുന്നത്' അമിത്ഷാ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല, മെഹബൂബ മുഫ്തി, സജ്ജാത്‌ലോണ്‍ തുടങ്ങിയ നേതാക്കള്‍ ചേര്‍ന്ന് ജമ്മു കശ്മീരിലെ ആറ് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി 'ഗുപ്കര്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിനായുള്ള ജനകീയ കൂട്ടായ്മ' എന്ന മുന്നണി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെയാണ് അമിത് ഷാ ഗുപ്കര്‍ സംഘമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 370-ാം വകുപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇവര്‍ മുന്നണി രൂപീകരിച്ചത്.

