ന്യൂഡല്‍ഹി: പിഎന്‍ബി ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി മെഹുല്‍ ചോക്‌സി ആന്റിഗ്വയിലേക്ക് രക്ഷപെട്ടതില്‍ മോദിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് വിമര്‍ശം. മൂന്നോ നാലോ മാസം വേണം ആന്റിഗ്വയിലെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കിട്ടാന്‍. ക്രിമിനല്‍ കേസില്‍ അന്വേഷണം നേരിടുന്നവര്‍ക്കാകട്ടെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കിട്ടുക പോലുമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ മെഹുല്‍ ഭായിക്ക് മാത്രം ആന്റിഗ്വ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഇത്ര തിടുക്കത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കാനായി എന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരിക്കണമെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ 20ന് മോദി ആന്റിഗ്വ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ചായ കുടിച്ചതാണ്. മെഹുല്‍ ഭായ് ആന്റിഗ്വ പാസ്‌പോര്‍ട്ടില്‍ അവിടെക്ക് രക്ഷപെട്ടിരിക്കുന്നു. യാദൃച്ഛികമോ എന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ട്വീറ്റില്‍ ചോദിക്കുന്നു ഒപ്പം മോദിയും ആന്റിഗ്വ പ്രധാനമന്ത്രിയും ചായകുടിക്കുന്നതും ചര്‍ച്ചനടത്തുന്നതിന്റെയും ചിത്രങ്ങളും ട്വീറ്റില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

#DeshKaChowkidarYaKisiAurKa എന്ന ഹാഷ് ടാഗും കോണ്‍ഗ്രസ് ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ കാവല്‍ക്കാരനോ അതോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലുമോ എന്നും ട്വീറ്റില്‍ ചോദിക്കുന്നു.

Getting an Antiguan passport takes 3-4 months and people who are subject to a criminal investigation are ineligible. How did Mehul 'Bhai' get an Antiguan passport in double quick time?#DeshKaChowkidarYaKisiAurKa pic.twitter.com/TWyWUjENtn