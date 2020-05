മുംബൈ: കോവിഡ് രോഗികളുടെ മൃതദേഹങ്ങളില്‍ നിന്ന് നോവല്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ബ്രിഹന്‍ മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ (ബി.എം.സി). മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ബി.എം.സി ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.

കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ചവരെ ബാന്ദ്ര കബര്‍സ്ഥാനില്‍ അടക്കം ചെയ്യുന്നത് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബാന്ദ്ര നിവാസികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിക്ക് മറുപടിയായ സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് മൃതദേഹത്തില്‍ നിന്ന് കോവിഡ് 19 ബാധയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ബിഎംസി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ചവരെ ലോകാരോഗ്യ സംഘനയുടെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാണ് മറവുചെയ്യുന്നതെന്നും അധികൃതര്‍ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. കോവിഡ് 19 രോഗികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ശരിയായ രീതിയിലല്ല മറവുചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ സാമൂഹിക വ്യാപനത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്ന ഭയന്നാണ് ബാന്ദ്രയിലെ പ്രദീപ് ഗാന്ധി എന്ന വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു സംഘം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നത് കോടതി ബുധനാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി.

'മൃതദേഹങ്ങള്‍ കോവിഡ് 19 പരത്തുന്നില്ല.'ബിഎംസി അസിസ്റ്റന്റ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ദീപക് ചവാന്‍ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറയുന്നു. ജസ്റ്റിസ് ദിപങ്കര്‍ ദത്തയുടെ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് ബിഎംസി സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ അണുബാധ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വേണ്ട മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെ കുറിച്ചും സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ കൃത്യമായി പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എബോള വൈറസ്, കോളറ തുടങ്ങി രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുന്ന പനിയൊഴികെയുള്ളവ കേസുകളില്‍ മൃതദേഹങ്ങള്‍ പൊതുവെ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാഹാമാരിയായ ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സ ബാധിച്ച രോഗികളുടെ ശ്വാസകോശം, പോസ്റ്റമോര്‍ട്ടത്തിനിടയില്‍ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഇന്നുവരെ മൃതദേഹത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ ഹര്‍ജിക്കാരുടെ വാദങ്ങള്‍ക്ക് ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ലെന്നും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറയുന്നു.

ബാന്ദ്ര കബര്‍സ്ഥാനില്‍ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേക സ്ഥലം തന്നെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രദേശം റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ കോളനികളുടെ സമീപമല്ല. കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സമീപവാസികള്‍ക്ക് വൈറസ് വ്യാപനത്തിനുള്ള യാതൊരു ഭീഷണിയുമുയര്‍ത്താതെ വളരെയധികം സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലാണ്. ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ എല്ലാ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും മുന്‍കരുതലുകളും പാലിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ മറവുചെയ്യുന്നത്. സത്യവാങ് മൂലത്തില്‍ ബിഎംസി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

