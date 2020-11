നാഗ്പുര്‍: കറാച്ചി ഒരിക്കല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നാവിസിന്റെ പരാമര്‍ശത്തോട് പ്രതികരിച്ച് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത്. ആദ്യം പാകിസ്താന്‍ കൈവശപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം തിരിച്ചെടുക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കൂവെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

'ആദ്യം പാക് അധീന കശ്മീരിന്റെ ഭാഗം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരൂ, കറാച്ചിയിലേക്ക് പിന്നീട് പോവാം' സഞ്ജയ് റാവത്ത് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐയോട് പ്രതികരിച്ചു. അവിഭക്ത ഇന്ത്യയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും കറാച്ചി ഒരിക്കല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാവുമെന്നും ബിജെപി നേതാവും മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫ്ടനാവിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.

മുംബൈയില്‍ മധുരപലഹാരക്കടയുടെ പേരില്‍ നിന്ന് 'കറാച്ചി' എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ശിവസേന പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഫ്ടാനാവിസിന്റെ പരാമര്‍ശം. എന്നാല്‍ ഈ സംഭവത്തെ തള്ളി സഞ്ജയ് റാവത്ത് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ശിവസേനാപ്രവർത്തകന്റേത് പാർട്ടി നിലപാടല്ലെന്നായിരുന്നു സ‍ഞ്ജയ് റാവത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

