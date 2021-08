ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ദേശീയ പാര്‍ട്ടികളില്‍ ഏറ്റവും വരുമാനമുള്ളത് ബിജെപിക്കാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ബിജെപിക്കെതിരേ വിമര്‍ശവുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ബിജെപി അവരുടെ വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിച്ചു. നിങ്ങളോ? രാഹുല്‍ ട്വീറ്ററിലൂടെ ചോദിച്ചു.

BJP’s income rose by 50%.

And yours?



BJP की आय 50% बढ़ गयी।

और आपकी? pic.twitter.com/Q5HEISACDJ — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 28, 2021

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ബിജെപി വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിച്ചെന്ന എ.ഡി.ആര്‍ (Association for Democratic Reforms (ADR) റിപ്പോര്‍ട്ട് സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്തയും രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദേശീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ വരുമാനം സംബന്ധിച്ച കണക്ക് എ.ഡി.ആര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഭാരതീയ ജനതാപാര്‍ട്ടി 3623.28 കോടി രൂപയാണ് വരുമാനമായി നേടിയത്. 1651.02 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവായത്. ഇലക്ട്രല്‍ ബോണ്ട് ഇനത്തില്‍ നേടിയ സംഭാവനകളാണ് ബിജെപിയുടെ വരുമാനം വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണമായതെന്നാണ് എ.ഡി.ആര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

