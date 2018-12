ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപിക്കെതിരേ ആഞ്ഞടിച്ച് ജമ്മുകശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി. ബിജെപിയുമായി സഖ്യം ചേരാനുള്ള തീരുമാനം ആത്മഹത്യാപരമായിരുന്നെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതായി അവര്‍ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് കശ്മീര്‍ വിഷയം പരിഹരിക്കാന്‍ തയ്യാറുള്ള ആരുമായും തന്റെ പാര്‍ട്ടിയായ പിഡിപി സഖ്യം ചേരാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും മെഹ്ബൂബ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

'ബിജെപിയുമായി സഖ്യം ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാമെന്ന തീരുമാനം ആത്മഹത്യാപരമായിരുന്നു. തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതില്‍ എനിക്കെന്റെ നിലപാട് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ രക്ഷപെട്ടു. കശ്മീരിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങള്‍ സഖ്യം ചേര്‍ന്നിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ലെന്നോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ നിരാശയുണ്ട്.' മെഹ്ബൂബ പറഞ്ഞു. വാജ്‌പയിയെ പുകഴ്ത്തിയ മെഹ്ബൂബ നിലവിലെ എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങളില്‍ മാത്രമാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ, അവര്‍ പശുക്കള്‍ക്ക് വോട്ടവകാശം നല്‍കിയില്ലല്ലോ എന്നും മെഹ്ബൂബ പരിഹസിച്ചു.

ഇന്ത്യാ-പാക് ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പറയുമ്പോള്‍ വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുന്നതെന്തിനാണ്. ഇമ്രാന്‍ ഖാനെ മുൻ നിർത്തി സൈന്യമാണ് ഭരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കില്‍ സൈന്യത്തിന്റെ നിലപാട് തന്നെയാവും ഇമ്രാന്‍ പറയുന്നതെന്നും മെഹ്ബൂബ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കശ്മീര്‍ വിഷയം പരിഹരിക്കാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം പര്‍വേസ് മുഷറഫ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലം ആയിരുന്നെന്ന് മെഹ്ബൂബ പറഞ്ഞു. അന്ന് അതിര്‍ത്തിയില്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ നടപ്പിലാകുകയും മുസാഫര്‍ബാദിലേക്കുള്ള പാത തുറന്നുകിടക്കുകയും ആയിരുന്നെന്നും അവര്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

