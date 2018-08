ലഖ്‌നൗ: ഇന്ത്യന്‍ യുവാവുമായുള്ള വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് അടക്കമുള്ളവരുടെ സഹായംതേടി യുക്രെയ്‌നില്‍ നിന്നുള്ള യുവതി. വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഭഗ്പത് ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേട്ട് തടസം നില്‍ക്കുന്നുവെന്നാണ് വെറോണിക്ക ഖിലിബോവയുടെ പരാതി. വിദേശകാര്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് എന്നിവരെയും യുക്രെയ്‌നില്‍ നിന്നുള്ള യുവതി ഇതുസംബന്ധിച്ച പരാതി ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് നാലിനാണ് യു.പി സ്വദേശിയായ അക്ഷയ് ത്യാഗിയെ വെറോണിക്ക വിവാഹം ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയം നല്‍കിയ എന്‍.ഒ.സി സ്വീകരിക്കാന്‍ ജില്ലാ അധികൃതര്‍ തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നും യുവതി പരാതിപ്പെടുന്നു. 35 ദിവസം മുമ്പ് രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചുവെങ്കിലും രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്തുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി.

യുക്രെയ്ന്‍ കരിമ്പട്ടികയിലുള്ള രാജ്യമായതിനാല്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധ്യമല്ലെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നതെന്ന് യുവതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദേശ വനിത ആയതിനാല്‍ രണ്ടുലക്ഷം രൂപ നല്‍കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് യുവതിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് അക്ഷയ് ത്യാഗി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ യുവതിയുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച് അധികൃതര്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

@SushmaSwaraj @rajnathsingh @PMOIndia Hello Sir/Mam I need your help i am citizen of ukraine and i am in love with indian guy who is from district baghpat. we applied marriage in district megistrate office baghpat. we give all documents what they have asked.