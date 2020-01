ന്യൂഡല്‍ഹി: അര്‍ധരാത്രിയില്‍ ജെഎന്‍യു കാമ്പസില്‍ അക്രമികള്‍ അഴിഞ്ഞാടിയ സംഭവം 26/11 ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. ഇരുമ്പുദണ്ഡും ചുറ്റികയും ഉപയോഗിച്ച് മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ അക്രമികളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം തികഞ്ഞ ഭീരുത്വമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തില്‍ കൃത്യമായി ഇടപെട്ട് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹി പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അല്ലാത്ത പക്ഷം സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയരാന്‍ ഇടയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഭയന്ന യുവത രോഷാകുലരാണ്. നമ്മുടെ യുവത ഭീരുക്കളല്ല. അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് ബോംബിന് തീകൊളുത്തരുത്. പോലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് മേല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയരും-ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Youth are scared and angry. Our youth are not cowards; Udhav