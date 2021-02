ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രാജ്യസഭാ പ്രസംഗത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. പ്രസംഗത്തില്‍ യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. മൂന്ന് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളുടെ ന്യൂനതകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശത്തെ അദ്ദേഹം അവഗണിച്ചു. നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കര്‍ഷകരുടെയും ബിരുദധാരികളുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ആശങ്കകള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നിരസിച്ചു. ആര്‍ക്കും ഒന്നുമറിയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം വിഡ്ഢികളാണോ എന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മല്ലികാര്‍ജുന ഖാര്‍ഗെ ചോദിച്ചു.

രാജ്യസഭയില്‍ നന്ദിപ്രമേയ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കാര്‍ഷിക പരിഷ്‌കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചത്. കാര്‍ഷിക മേഖലയുടെ നവീകരണത്തിന് ഒരു അവസരം നാം നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. താങ്ങുവില തുടരുമെന്ന നിയമാനുസൃതമായ ഉറപ്പ് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. കര്‍ഷക സമരം അവസാനിപ്പിക്കണം, നിയമത്തില്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടവ എടുത്തുകളയുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയത്.

കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരേയും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗത്തില്‍ പരിഹസിച്ചു. എല്ലാ സര്‍ക്കാരും കാര്‍ഷികമേഖലയില്‍ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയും. എന്നാല്‍ പല പാര്‍ട്ടികളും ഇക്കാര്യത്തില്‍ മലക്കം മറിഞ്ഞു. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സൗജന്യ മാര്‍ക്കറ്റ് നല്‍കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒറ്റവിപണിയെ കുറിച്ചും മന്‍മോഹന്‍ സിങ് സംസാരിച്ചിരുന്നു. വാസ്തവത്തില്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിങ് പറഞ്ഞത് മോദി നടപ്പിലാക്കുന്നുവെന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍ അഭിമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മോദി പ്രതിപക്ഷത്തെ പരിഹസിച്ചു.

കര്‍ഷക സമരം 75 ദിവസം പിന്നിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മോദിയുടെ അഭ്യര്‍ഥന.

Content Highlights: ‘Are we fools?’: Congress says ‘no substance’ in PM Modi’s Rajya Sabha speech