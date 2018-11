ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനിലെ കര്‍ത്താര്‍പൂരിലുള്ള സിഖ് തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന യാത്രാ ഇടനാഴിയുടെ തറക്കല്ലിടല്‍ ചടങ്ങിലേക്കുള്ള ക്ഷണം നിരസിച്ചതിന് പിന്നാലെ പാക് സൈന്യത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ്. അമൃത്സറില്‍ അടുത്തിടെ നടന്ന ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചത്.

വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘിച്ച് മറുഭാഗത്തുള്ള സൈനികരെ കൊല്ലാനും പഠാന്‍കോട്ടിലേയും അമൃത്സറിലേയും ജനങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനും ഏത് സൈന്യമാണ് പരിശീലനം നല്‍കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇതെല്ലാം ഭീരുത്വമാണെന്നും സൈനികനെന്ന നിലയില്‍ പാക് സൈനിക മേധാവി ഖമര്‍ ബജ്‌വ മറുപടി നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'ഞാന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയാണ്. ഞങ്ങളും പഞ്ചാബികളാണ്, ഇനിയും ഇവിടെ അതിക്രമിച്ച് കടന്ന് അന്തരീക്ഷം മലിനമാക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല. ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വലിയ സൈന്യമുണ്ട്. നിങ്ങളെ ചെറുക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ സജ്ജരാണ്' - അമരീന്ദര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സിഖ് ഗുരുദ്വാരയായ കര്‍ത്താര്‍പുര്‍ സാഹിബിലേക്ക് തീര്‍ഥാടകരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ അതിര്‍ത്തി തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്കുള്ള പാകിസ്താന്റെ ക്ഷണം ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ് നിരസിച്ചിരുന്നു. പഠാന്‍കോട്ടിലേയും അമൃത്സറിലേയും ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അമരീന്ദര്‍ ക്ഷണം നിരസിച്ചത്.

Content Highlights: Amarinder Singh, Karatarpur Sahib Gurudwara, Amarinder Singh turned down Pakistan's invitation to visit the groundbreaking ceremony