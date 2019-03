ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ഡല്‍ഹില്‍ ആറ് സീറ്റുകളില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ തീരുമാനിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ എതിര്‍പ്പ് അവഗണിച്ച്‌ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നിര്‍ദേശത്തില്‍ സഖ്യ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തി വരുന്നതിനിടെയാണ് എഎപിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനം.

കോണ്‍ഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിന് നേരത്തെ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിസിസി അധ്യക്ഷ ദീക്ഷിതിന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന നിലപാടില്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇനി സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പിന്നീട് സഖ്യത്തിന് അനുമതി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്നത് ബിജെപിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഇത്.

എന്നാലിപ്പോള്‍ ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് ആകെയുള്ള ഏഴ് സീറ്റില്‍ ആറെണ്ണത്തിലും സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എഎപി. കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ അതിഷി, ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ബ്രിജേഷ് ഗോയല്‍, വടക്ക് കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ദിലീപ് പാണ്ഡെ, തെക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ രാഘവ് ചാധ, ചാന്ദ്‌നി ചൗക്കില്‍ പങ്കജ് ഗുപ്ത, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഗുഗന്‍ സിങ് എന്നിവരാണ് എഎപി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍. ഏഴാമത്തെ സീറ്റായ പടിഞ്ഞാറന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചത്.

