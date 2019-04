ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മെയിന്‍പുരിയില്‍ ആഗ്രാ - ലഖ്‌നൗ എക്‌സ്പ്രസ് ഹൈവേയില്‍ ബസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഏഴ് മരണം. 30 ലേറെ പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് വാരണാസിക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസ് ട്രക്കുമായി നേരിട്ട് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇരുവാഹനങ്ങളും അതിവേഗതിയിലായിരുന്നു. ആളുകളെ ബസിനുള്ളില്‍ നിന്നും പുറത്തെടുക്കാന്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി. മറ്റൊരു വാഹനത്തെ ഓവര്‍ടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ എതിരെ വന്ന ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

അപകടത്തില്‍ ബസ് ഡ്രൈവറും മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ സെയ്ഫായിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

