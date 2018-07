വാഷിങ്ടണ്‍: ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായി തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്ന അരുണാചല്‍പ്രദേശ് അതിര്‍ത്തിയിലെ ഡോക്ലാമില്‍ ചൈന നടത്തുന്നത് വലിയ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഡോക്ലാമില്‍ ചൈന രഹസ്യമായി നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുവെന്ന് മുതിര്‍ന്ന യു.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വാക്കുകള്‍ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം മാര്‍ച്ച് 23 നാണ് ചൈന ഇവിടെ നിര്‍മാണങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിച്ചത്. ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ യാതുങ് ഫോര്‍വേര്‍ഡ് മിലിട്ടറി ബേസിലേക്ക് 12 കിലോമീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ ഡോക്ലാമില്‍ നിന്ന് റോഡ് നിര്‍മിക്കുന്നതായാണ് വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്. നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുപയോഗിക്കുന്ന എട്ട് വലിയ വാഹനങ്ങളും അഞ്ച് താല്‍ക്കാലിക ഷെഡ്ഡുകളും നിര്‍മാണം നടക്കുന്ന മെരുഗ് ലാ എന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട്. മാത്രമല്ല സൈന്യത്തിനും തൊഴിലാളികള്‍ക്കുമായി 90 ടെന്റുകളും സാധനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുപോകാനായി 30 വലിയ വാഹനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ടുകള്‍ പറയുന്നു.

നാഥുലാ ചുരത്തിന്റെ സമീപത്തുള്ള സൈനിക താവളമാണ് യാതുങ്. നാഥുല ചുരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എസ്-204 എന്ന ഹൈവേയുമായി ഇപ്പോള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന റോഡിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് ചൈനയുടെ പദ്ധതി. ഈ വര്‍ഷം ജനുവരിയില്‍ ഡോക്ലാമില്‍ ചൈന നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതായി വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ തങ്ങളുടെ ഭൂപ്രദേശത്ത് നടത്തുന്ന നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ഇന്ത്യ പ്രതികരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.

ഹിമാലയന്‍മേഖലകളില്‍ ചൈന നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവര്‍ തെക്കന്‍ ചൈനാക്കടലിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന നയങ്ങളെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് യു.എസിന്റെ ദക്ഷിണ-മധ്യേഷ്യാ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡെപ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആലിസ് ജി. വെല്‍സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

