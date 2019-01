ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരില്‍ നിന്ന് ആദ്യമായി സിവില്‍ സര്‍വീസില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഷാ ഫൈസല്‍ ഐ.എ.എസില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇറങ്ങി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാനാണ് നീക്കമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

കശ്മീരികളോട് ആത്മാര്‍ഥമായി ഇടപഴകാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിമുഖത കാട്ടുന്നുവെന്നും അവരെ നിരന്തരം കൊലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ഷാ ഫൈസല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തെ 20 കോടിയോളം വരുന്ന മുസ്‌ലിം സമുദായത്തെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികള്‍ രണ്ടാംകിട പൗരന്മാരായി കാണുന്നുവെന്നും 35 കാരനായ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കശ്മിരിന്റെ പ്രത്യേക പദവിയോടുള്ള ആക്രമണം, രാജ്യത്ത് വളര്‍ന്നുവരുന്ന അസഹിഷ്ണുത, വിദ്വേഷം, തീവ്രദേശീയത എന്നിവയോടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായികൂടിയാണ് രാജിവെക്കുന്നതെന്നും ഷാ ഫൈസല്‍ പറയുന്നു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങളാണ് ഫൈസലിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലുള്ളത്. വെള്ളിയാഴ്ച തന്റെ ഭാവി പദ്ധതികളെപ്പറ്റി മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ഷാ ഫൈസല്‍ കശ്മീരിലെ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേര്‍ന്നേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. രാജി പ്രഖ്യാപനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയത്.

ഷാ ഫൈസല്‍ അടുത്തിടെ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത പരാമര്‍ശം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയെ റേപിസ്താന്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേന്ദ്ര പഴ്സണല്‍ മന്ത്രാലയം അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ജമ്മുകശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 35 എ എന്നത് കശ്മീരും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ കരാര്‍ ആണെന്നും കരാര്‍ അവസാനിപ്പിച്ചാല്‍ വിവാഹവും അസാധുവാകുമെന്നും ഷാ ഫൈസല്‍ മുമ്പ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ വിവാദമെല്ലാം നിലനില്‍ക്കെയാണ് രാജിവെക്കാന്‍ ഷാ ഫൈസല്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജിക്കത്ത് കേന്ദ്ര പഴ്സണല്‍ മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010 ലാണ് ഷാ ഫൈസല്‍ ഐ.എ.എസ് പരീക്ഷയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനായത്. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളടക്കം വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്ത നല്‍കിയിരുന്നത്.

