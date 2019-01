നാഗ്പുര്‍: തികച്ചും വിചിത്രമായ മോഷണ പരാതിയില്‍ അന്വേഷണം നടത്തണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആലോചിച്ച് കുഴങ്ങി ഒടുവില്‍ പരാതിക്കാരനായ യുവാവിനെ നിരാശനാക്കി മടക്കി അയച്ചിരിക്കുകയാണ് നാഗ്പുര്‍ പോലീസ്. തന്റെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയം കണ്ടെത്തി നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു യുവാവിന്റെ ആവശ്യം.

ഒരു പെണ്‍കുട്ടി തന്റെ ഹൃദയം എടുത്തു കൊണ്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് തിരികെ ലഭിക്കാന്‍ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പരാതി നല്‍കാനെത്തിയതാണ് യുവാവ്. സ്റ്റേഷന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഇക്കാര്യത്തില്‍ അഭിപ്രായം തേടി.

ഏതെങ്കിലും വസ്തുവാണ് മോഷണം പോയതെങ്കില്‍ പരാതി സ്വീകരിക്കാനും കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനും അന്വേഷണം നടത്താനും ഇന്ത്യന്‍ നിയമത്തില്‍ വകുപ്പുകളുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ ഹൃദയമോഷണത്തെ കുറിച്ചന്വേഷണം നടത്താന്‍ നിര്‍വാഹമില്ലെന്നും പോലീസുദ്യോഗസ്ഥര്‍ യുവാവിനെ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നാഗ്പുര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ പോലീസ് കണ്ടെടുത്ത 82 ലക്ഷം രൂപയുടെ മോഷണവസ്തുക്കള്‍ ഉടമകള്‍ക്ക് തിരികെ നല്‍കുന്നതിനിടെ നാഗ്പുര്‍ പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ ഭൂഷണ്‍ കുമാര്‍ ഉപാധ്യായ് പങ്കു വെച്ചതാണ് യുവാവിന്റെ ഹൃദയ മോഷണകഥ. പരാതി സ്വീകരിക്കാന്‍ വകുപ്പില്ലെന്നറിയിച്ചതോടെ യുവാവ് മടങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

