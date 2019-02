ന്യൂഡല്‍ഹി: പുല്‍വാമ വിഷയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരായ വിമര്‍ശനം കടുപ്പിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ 40 ജവാന്‍മാര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്യുമെന്ററി ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. 'ഫോട്ടോഷൂട്ട് സര്‍ക്കാര്‍' എന്ന ഹാഷ് ടാഗില്‍ മോദിയെ 'പ്രൈം ടൈം മിനിസ്റ്റര്‍' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ട്വീറ്റിലായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വിമര്‍ശനം.

പുല്‍വാമയില്‍ നാല്‍പത് സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്ന് മൂന്നു മണിക്കൂറിനു ശേഷവും 'പ്രൈം ടൈം മിനിസ്റ്റര്‍' സിനിമയുടെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് തുടരുകയായിരുന്നു. സൈനികരുടെ വീടുകളിലും ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിലും സങ്കടത്തിന്റെ കടലിരമ്പുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹം ഒരു തടാകത്തില്‍ നടന്ന ഫോട്ടോഷോട്ടിനുവേണ്ടി ചിരിക്കുകയായിരുന്നു- രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു. ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങളും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റിനു പിന്നാലെ തിരിച്ചടിയുമായി ബിജെപി നേതാവ് മീനാക്ഷി ലേഖി രംഗത്തെത്തി. പുല്‍വാമയില്‍ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോള്‍ ഡിസ്‌കവറി ചാനലിനു വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി ഷൂട്ടിങ് തിരക്കിലായിരുന്നു എന്നത് പുതിയ പ്രചാരവേലയാണ്. എന്നാല്‍, പുല്‍വാമയില്‍ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോള്‍ ഓരോ സംഭവവികാസങ്ങളും നിമിഷംപ്രതി അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ത്തിരുന്നെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അവര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 2008 മുംബൈ തീവ്രവാദി ആക്രമണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പാര്‍ട്ടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള പഴയ പത്രവാര്‍ത്തയുടെ ചിത്രവും മീനാക്ഷി ലേഖി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

തീവ്രവാദി ആക്രമണം ഉണ്ടായ ഫെബ്രുവരി 14ന് മോദി ജിംകോര്‍ബെറ്റ് നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കില്‍ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ചിത്രീകരണത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് ചില പ്രാദേശിക പത്ര റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത്. 3.10ന് നടന്ന ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി വൈകിട്ട് 6.40 വരെ ഷൂട്ടിങ് തുടര്‍ന്നെന്നും 6.45ന് ഇവിടെനിന്ന് പുറപ്പെട്ട മോദി, 7.07ന് രാംനഗറിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തി ചായയും പലഹാരവും കഴിച്ചെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട ്പറയുന്നു.

When Pulwama happened PM was shooting for discovery channel is the new propaganda. Do the likes of Rahul Gandhi & his cronies have any idea whether PM was monitoring minute by minute developments and would have done done conferences with relevant people. Rahul Gandhi on 26/11 pic.twitter.com/bttp0J5Z9w

എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചു. 14 ന് പുലര്‍ച്ചെ എഴിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡെറാഡൂണില്‍ എത്തിയത്. മോശം കാലവസ്ഥയെ തുടര്‍ന്ന് നാലുമണിക്കൂര്‍ വൈകിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജിംകോര്‍ബെറ്റ് പാര്‍ക്കിലേക്ക് പോകാനായത്. 11.15 പാര്‍ക്കിലെത്തിയ മോദി മുന്നുമണിക്കൂറോളം വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ചിലവഴിച്ചു. 3.10ന് നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചത് 3.35നായിരുന്നു. മോശം കാലാവസ്ഥ മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നും അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

Rahul Ji, India is tired of your fake news. Stop sharing photos from that morning to shamelessly mislead the nation.

Maybe you knew in advance of the attack but people of India got to know in the evening.

Try a better stunt next time, where sacrifice of soldiers isn’t involved. https://t.co/qiAhUKrNdg