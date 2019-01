ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ പരീക്കറെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സന്ദര്‍ശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയര്‍ന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങള്‍ കെട്ടടങ്ങുന്നില്ല. പരീക്കര്‍ തനിക്കെതിരെ നടത്തിയ രൂക്ഷ പ്രതികരണത്തിന് വിശദീകരണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രംഗത്തെത്തി.

പരീക്കറെ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ റഫാല്‍ ഇടപാടിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് താന്‍ പൊതുമധ്യത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. പുതുതായി നമ്മള്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാന്‍ ഒന്നും തന്നെ പരസ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും രാഹുല്‍ പരീക്കര്‍ക്ക് അയച്ച മറുപടി കത്തില്‍ അറിയിച്ചു.

സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയര്‍ന്ന വിവാദങ്ങള്‍ നിര്‍ഭാഗ്യകരവും അനാവശ്യവുമാണെന്നും സംഭവത്തില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാന്‍ ഞാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനായിരിക്കുകയാണെന്നും വിശദീകരിച്ചാണ് രാഹുല്‍ പരീക്കര്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഗോവയില്‍ അമ്മ സോണിയാ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം നടത്തിയ സ്വകാര്യ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെയാണ് രാഹുല്‍ പരീക്കറെ സന്ദര്‍ശിച്ചത്. ഇതിന് ശേഷം രാഹുല്‍ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് വിവാദമായത്. റഫാല്‍ കരാറില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മാറ്റം വരുത്തിയ തന്നെ അറിയിച്ചില്ലെന്ന് പരീക്കര്‍ പറഞ്ഞതായി രാഹുല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന പാര്‍ട്ടി സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം പരീക്കര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് കത്തെഴുതി.

എന്റെ ഓഫീസിലേക്കുള്ള താങ്കളുടെ സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാധ്യമവാര്‍ത്തകള്‍ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. രാഷ്ട്രീയനേട്ടത്തിനായുള്ള താങ്കളുടെ സന്ദര്‍ശനം എന്നെ വല്ലാതെ തളര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു. താങ്കളെനിക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ച അഞ്ചുമിനിറ്റില്‍ റഫാലോ, മറ്റു രാഷ്ട്രീയവിഷയങ്ങളോ ചര്‍ച്ചയായിട്ടില്ല. ഔപചാരിക സന്ദര്‍ശനത്തിനുശേഷം തെറ്റായ പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തിയതിലൂടെ താങ്കളുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെ ഞാന്‍ സംശയിക്കുന്നുവെന്നും പരീക്കര്‍ രാഹുലിനെഴുതിയ കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഈ കത്തിന് മറുപടിയുമായിട്ടാണ് രാഹുല്‍ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്കറുമായുള്ള സംഭാഷണവിവരങ്ങള്‍ ആരുമായും പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ലെന്നും തന്റെ പ്രസംഗത്തില്‍ പൊതുമണ്ഡലത്തിലുള്ള രണ്ടു വിഷയങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. 2015-ഏപ്രിലില്‍ ഗോവയിലെ മത്സ്യ മാര്‍ക്കറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്ന താങ്കള്‍. ഈ സമയത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രാന്‍സില്‍ വെച്ച് റഫാല്‍ കരാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പുതിയ കരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കള്‍ക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലെന്ന് താങ്കള്‍ തന്നെ മുന്‍പ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം.

എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി താങ്കളുടെമേല്‍ എത്രത്തോളം സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം. ഇതാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി താങ്കള്‍ എനിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്താന്‍ കാരണമായതെന്നും രാഹുല്‍ കത്തില്‍ പറയുന്നു.

