ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസിനെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ അമിത് ഷാ ഉന്നയിച്ച ഓണ്‍ലി രാഹുല്‍ ഓണ്‍ലി പ്രിയങ്ക പ്രയോഗത്തിന് ബദലായി ഒഡോമോസ് പ്രയോഗവുമായി നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള.

ഹിമാചലില്‍ ഒരു പൊതുയോഗത്തില്‍ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അമിത് ഷാ കോണ്‍ഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് OROP എന്നാല്‍ വണ്‍ റാങ്ക്‌ വണ്‍ പെന്‍ഷന്‍ അല്ല മറിച്ച് ഓണ്‍ലി രാഹുല്‍ ഓണ്‍ലി പ്രിയങ്കയാണെന്ന് പരിഹസിച്ചത്. ഇതിനെതിരെയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള മോദിയേയും അമിത് ഷായേയും ചേര്‍ത്ത് ഒഡോമോസ് പ്രയോഗം നടത്തിയത്. കൊതുകുകളെ തുരത്തുന്ന ഒഡോമോസുമായിട്ടായിരുന്നു ഒമറിന്റെ ഉപമ.

ഒഡോമോസിന്റെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് രാജ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് എന്നായിരുന്നു ഒമറിന്റെ വിമര്‍ശം. ODOMOS എന്നതിന് ഓവര്‍ഡോസ് ഓഫ് ഓണ്‍ലി മോദി ഓണ്‍ലി ഷാ എന്നായിരുന്നു വിവക്ഷ.

While the rest of the country suffers from too much ODOMOS - overdose (of) only Modi only Shah. https://t.co/PD1GoJbcIz