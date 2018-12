ന്യൂഡല്‍ഹി: മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മടി കാണിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്. വിവാദ വിഷയങ്ങളില്‍ മോദി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന് തന്നെ പരിഹസിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. 'ചേയ്ഞ്ചിങ് ഇന്ത്യ' എന്ന തന്റെ പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ജനങ്ങള്‍ പറയുന്നത് ഞാന്‍ നിശ്ശബ്ദനായ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു എന്നാണ്. എന്നാല്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കാന്‍ മടിയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നില്ല. ഞാന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. വിദേശ പര്യടനം കഴിഞ്ഞു വന്നാല്‍ സ്ഥിരമായി പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു. 2014 ല്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്ന ശേഷം നരേന്ദ്രമോദി ഒറ്റ പത്രസമ്മേളനം പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്‍മോഹന്‍ പറഞ്ഞു.

റഫാല്‍ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ നരേന്ദ്രമോദി പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കാത്തതിനെതിരെ വ്യാപക വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്‍മോഹന്‍ വീണ്ടും മോദിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്.

കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഈ വിഷയത്തില്‍ നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിഹസിച്ച കാര്യവും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി നോക്കൂ, തനിക്കു നേരെ ചോദ്യങ്ങള്‍ വരുന്നത് രസമുള്ള സംഗതിയായിരിക്കും എന്നാണ് രാഹുല്‍ ഈയിടെ ഹൈദരാബാദില്‍ പറഞ്ഞത്.

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്‍ എന്ന നിലയിലും പത്തുവര്‍ഷം പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിലും മന്‍മോഹന്‍ സിങിന്റെ ജീവിത കഥ പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ചെയ്ഞ്ചിങ് ഇന്ത്യ.

content highlights: I Wasn't Afraid Of Talking To The Press, unlike PM Modi says Manmohan Singh