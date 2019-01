ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രം മുന്നില്‍ക്കണ്ടല്ല പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് കിഴക്കന്‍ യു.പിയുടെ ചുമതല നല്‍കിയതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പ്രിയങ്കഗാന്ധിയെയും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെയും വെറും രണ്ടുമാസത്തിന് വേണ്ടിയല്ല യു.പിയിലേക്ക് അയക്കുന്നതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആശയങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണെന്നും അതിലൂടെ യു.പിയില്‍ പുതിയ ചിന്തകള്‍ക്ക് തുടക്കമിടുമെന്നും രാഹുല്‍ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

പ്രിയങ്കഗാന്ധി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്ക് പുതിയ ചുമതലകള്‍ നല്‍കിയതോടെ ബി.ജെ.പി. പരിഭ്രാന്തിയിലാണെന്നും സഹോദരിയോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടായതില്‍ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'എന്റെ സഹോദരി കഠിനാധ്വാനിയാണ്. അവര്‍ എന്നോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ വരുന്നതില്‍ വ്യക്തിപരമായി ഞാന്‍ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തിലാണ്- രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം പ്രിയങ്കാഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് അവരുടെ താത്പര്യം അനുസരിച്ചായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ മറുപടി. രണ്ട് യുവനേതാക്കളെ അയക്കുന്നതിലൂടെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിന് പുതിയ ദിശാബോധം നല്‍കുമെന്നും ഉത്തര്‍പ്രദേശിനെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പര്‍ വണ്‍ സംസ്ഥാനമായി മാറ്റിയെടുക്കുമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. എന്തുവന്നാലും ഞങ്ങള്‍ പിന്‍നിരയില്‍ കളിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ബി.ജെ.പിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ബി.എസ്.പി-എസ്.പി. സഖ്യത്തോട് കോണ്‍ഗ്രസിന് എതിര്‍പ്പില്ലെന്നും സാധ്യമായിടത്തെല്ലാം അവരുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും ഞങ്ങളുടെയെല്ലാം ശത്രു ഒരാളാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ പ്രതികരിച്ചു.

Content Highlights: "I have not sent Priyanka and Jyotiraditya for just two months'- Rahul gandhi