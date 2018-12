ആഗ്ര: സബ് ഡിവിഷണല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റിനെ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന് നടുവില്‍ വെച്ച് ബി.ജെ.പി എം.എല്‍.എ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവം വിവാദമാകുന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ആഗ്രയില്‍ വെച്ചാണ് ഫത്തേപ്പുര്‍ സിക്രി എം.എല്‍.എ ഉദയ്ഭന്‍ ചൗധരി എസ്.ഡി.എം ഗരിമ സിങിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. ചാനല്‍ ക്യാമറകള്‍ക്കുമുന്നില്‍ വെച്ചായിരുന്നു ഉദയ്ഭന്റെ ശാസനയും ഭീഷണിയും.

നിങ്ങള്‍ക്കറിയില്ലേ ഞാന്‍ ഒരു എം.എല്‍.എ ആണെന്ന്?. എന്റെ ശക്തി അറിയില്ലേ നിങ്ങള്‍ക്ക്, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി- ഉദയ്ഭന്‍ ആക്രോശിച്ചപ്പോള്‍ എസ്.ഡി.എം മൂര്‍ധാബാദ് എന്ന് അണികളും ആര്‍പ്പു വിളിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. കര്‍ഷകരുമായി സംസാരിക്കാന്‍ എസ്.ഡി.എം തയ്യാറായില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് എംഎല്‍എ ക്ഷുഭിതനായത്.

സംഭവത്തില്‍ ഐ.എ.എസ് അസോസിയേഷന്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെല്ലുവിളികള്‍ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ ഐ.എ.എസ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും അസോസിയേഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

#WATCH Agra: BJP MLA Udaybhan Chaudhary threatens SDM Garima Singh, says 'Don't you know I am an MLA? Don't you realize my power, the power of democracy?' He had gone to meet the SDM over farmer issues (17.12.18) pic.twitter.com/3lfTlXAi46 — ANI UP (@ANINewsUP) December 18, 2018