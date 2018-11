ന്യൂഡല്‍ഹി: കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പൊതുരംഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായ ശശി തരൂര്‍ ഒടുവില്‍ മൗനം വെടിഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തി. നെഞ്ചിലുണ്ടായ അണുബാധയെ തുടര്‍ന്നാണ് പൊതുയിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് താന്‍ അപ്രത്യക്ഷനായതെന്ന് തരൂര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

അമിതമായി ചിന്തിച്ച് എന്റെ അപ്രത്യക്ഷമാകലിന്റെ രാഷ്ട്രീയാന്തരങ്ങള്‍ തിരയുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. നെഞ്ചിലെ അണുബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ഞാന്‍ കിടപ്പിലാണ്. ആന്റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ കഴിച്ച്‌ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ദിവസം പൂര്‍ണ്ണമായി വിശ്രമം വേണമെന്ന ഉപദേശമുണ്ട്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ എല്ലാ പരിപാടികളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് കിംവദന്തികള്‍ക്ക് ചെവിനല്‍കരുതെന്നും തരൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഫോണ്‍ കോളുകളൊന്നും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഞാന്‍ എടുക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വാര്‍ത്താമാധ്യമങ്ങളിലും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തരൂരിനെ കാണാത്തിതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് .

കര്‍ണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്-ജെഡിഎസ് സഖ്യം നേടിയ വിജയത്തില്‍ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചും തരൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

