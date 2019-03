ന്യൂഡല്‍ഹി: ബാലാകോട്ടില്‍ വ്യോമസേന നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന്റെ ആധികാരികതയില്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ മറുപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പാകിസ്താനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് അത്തരം ആളുകള്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

130 കോടി ജനങ്ങളാണ് എന്റെ തെളിവ്. പാകിസ്താനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ദയവായി നിര്‍ത്തണമെന്നും ഗാസിയാബാദില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലിക്കിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദേശീയ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയം 130 കോടി ജനങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തിയില്‍ രാജ്യം അഭിമാനിക്കുകയും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് രാജ്യം പോരാടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബാലാകോട്ട് ആക്രമണത്തിന്റെ തെളിവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ക്ക് പുറമെ പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്മാരുടെ കുടുംബവും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍നിന്നുള്ള സൈനികരായ പ്രദീപ് കുമാര്‍, റാം വകീല്‍ എന്നിവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ തിരിച്ചടി നടത്തിയതിന്റെ തെളിവുകള്‍ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത്.

