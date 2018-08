ഒരേസമയം മൂന്ന് വനിതാ ജഡ്ജിമാര്‍ എന്ന അപൂര്‍വ്വതയിലൂടെ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കുകയാണ് സുപ്രീംകോടതി. ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദിരാ ബാനര്‍ജിയുടെ നിയമനത്തോടെയാണ് 68 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രം തിരുത്തപ്പെട്ടത്.

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസായിരുന്ന ഇന്ദിരാ ബാനര്‍ജിയെ വെള്ളിയാഴ്ച്ചയാണ് സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസായി നിയമിച്ചത്. ആര്‍.ഭാനുമതി, ഇന്ദു മല്‍ഹോത്ര എന്നിവരാണ് നിലവില്‍ സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസുമാരായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍. സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് നിയമിതയാവുന്ന എട്ടാമത്തെ വനിതാ ജസ്റ്റിസാണ്‌ ഇന്ദിരാ ബാനര്‍ജി.

ഫാത്തിമാ ബീവി മുതല്‍ ഇന്ദിരാ ബാനര്‍ജി വരെ

1989ലാണ് സുപ്രീംകോടതിയ്ക്ക് ആദ്യമായി വനിതാ ജസ്റ്റിസിനെ ലഭിക്കുന്നത്, ജസ്റ്റിസ് എം.ഫാത്തിമാ ബീവി. ഇന്ത്യയുടെ ന്യായാധിപസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പരമോന്നത പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ മുസ്ലീംവനിത എന്ന ബഹുമതിയും ഫാത്തിമാ ബീവിക്ക് തന്നെയാണ്. 1989 ഒക്ടോബര്‍ 6ന് സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസായി നിയമിതയായ അവര്‍ 1992 ഏപ്രില്‍ 29ന് വിരമിച്ചു. തമിഴ്‌നാട് ഗവര്‍ണറായും മനുഷ്യാവകാശക്കമ്മീഷനംഗമായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഫാത്തിമാ ബീവി പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിനിയാണ്.

ജസ്റ്റിസ് സുജാത മനോഹര്‍ ആയിരുന്നു രണ്ടാമൂഴക്കാരി. 1994 നവംബര്‍ 8നാണ് സുജാത മനോഹര്‍ സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസായി നിയമിതയായത്. അവര്‍ 1999 ഓഗസ്റ്റ് 27ന് വിരമിച്ചു. 2000 ജനുവരി 28ന് സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസായി നിയമിതയായ രുമാ പാല്‍ ആണ് ആ പദവിയിലെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിത. 2006 ജൂണ്‍ 2 വരെ അവര്‍ ആ സ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ന്നു.

2010 ഏപ്രില്‍ 30നാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗ്യാന്‍ സുധ മിശ്ര സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസായത്. 2014 ഏപ്രില്‍ 24ന് അവര്‍ തല്സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിച്ചു. 2011 സെപ്റ്റംബര്‍ 13ന് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജനാ ദേശായി സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസായി. 2014 ഒക്ടോബര്‍ 29 വരെയായിരുന്നു കാലാവധി.

ജസ്റ്റിസുമാരായ ആര്‍.ഭാനുമതി, ഇന്ദു മല്‍ഹോത്ര എന്നിവരാണ് നിലവില്‍ സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ്‌ പദവിയിലുള്ള സ്ത്രീകള്‍. 2014 ഓഗസ്റ്റ് 13നാണ് സുപ്രീംകോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ്‌ പദവിയിലെത്തുന്ന ആറാമത്തെ വനിതയായി ആര്‍.ഭാനുമതി ചുമതലയേറ്റത്.ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ 27നാണ് ഇന്ദു മല്‍ഹോത്ര സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസായത്‌.

ഇവര്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സുപ്രീംകോടതിയിലെ എട്ടാമത്തെ വനിതാ ജസ്റ്റിസായുള്ള ഇന്ദിരാ ബാനര്‍ജിയുടെ നിയമനം.

ഇന്ദിരാ ബാനര്‍ജി 1957 സെപ്റ്റംബര്‍ 24ന് ജനനം.

പ്രസിഡന്‍സി കോളേജ്, കൊല്‍ക്കത്ത സര്‍വ്വകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിയമപഠനം

1985 ജൂലൈയില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയില്‍ അഭിഭാഷക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു

2002 ഫെബ്രുവരി 5ന് കൊല്‍ക്കത്ത ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് ആയി

2016 ഓഗസ്റ്റില്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്

2017 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് ആയി

2018 ജൂലൈ 16ന് സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ് ആയി കൊളിജീയം നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്തു.

2018 ഓഗസ്റ്റ് 3ന് സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ് ആയി നിയമനം ലഭിച്ചു.

ചരിത്രം തിരുത്തപ്പെടുന്നു

കഴിഞ്ഞുപോയ 68 വര്‍ഷങ്ങളിലും വനിത ജസ്റ്റിസുമാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിയമിതരായ വനിതാ ന്യായാധിപരാകട്ടെ കോടതിമുറികളിലെ അങ്ങനെയുള്ള ഏകസാന്നിധ്യങ്ങളുമായി. 2011 വരെയും സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയ വനിതാ ന്യായാധിപര്‍ക്ക് കൂട്ടിന് മറ്റൊരു വനിത ന്യായാധിപ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജനാ ദേശായി സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസായി ഉയര്‍ത്തപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നത്. ജസ്റ്റിസ് ഗ്യാന്‍ സുധ മിശ്രയ്‌ക്കൊപ്പം മറ്റൊരു വനിത കൂടി അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തി. ഒരേ സമയം രണ്ട് വനിതാ ജസ്റ്റിസുമാര്‍ എന്ന സ്ഥിതിഗതിയുണ്ടായി. ഇപ്പോള്‍ ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദിരാ ബാനര്‍ജിയുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തോടെ അത് ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

രണ്ട് വനിതാ ജസ്റ്റിസുമാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഒരുമിച്ചിരിക്കാന്‍ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തില്‍ 60 വര്‍ഷം എടുത്തെങ്കില്‍ മൂന്ന് വനിതകള്‍ വരാന്‍ അതിനു ശേഷം ഏഴു വര്‍ഷമേ എടുത്തുള്ളൂ എന്നത് ശുഭസൂചനയാണ്. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തില്‍ വനിതാ ജസ്റ്റിസുമാരുടെ എണ്ണം കൂടാന്‍ പോവുന്നതിന്റെ ശുഭകരമായ ഭാവിയിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഇത് വിരല്‍ചൂണ്ടുന്നത്.

image courtesy: Bar&Bench

content highlights: SC To Have Three Woman Judges For the First Time In 68 Years, Supreme Court, Justice Indira Banerjee, Justice Fathima Beevi, Justice Sujatha Manohar,Ruma Pal, Gyan Sudha Misra, Ranjana Prakash Desai, R Banumathi, Indu Malhotra